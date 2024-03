AMBA: fallecidos, árboles caídos, vuelos y trenes cancelados, son algunos de los estragos del temporal

Este martes el AMBA amaneció con fuertes tormentas eléctricas y en pocos minutos de caída de lluvia ya hay barrios y municipios inundados. Una de las localidades más afectadas es Lanús, en donde el agua inundó algunas casas y hallaron el cuerpo de un hombre flotando. La triste noticia se dio a conocer después de que vecinos viralicen un video donde se ve el cuerpo flotando.Según relatan las personas, el cadáver apareció hace más de dos horas en el cruce de las calles Habana y Coronel Luna. Ante esta imagen, dieron aviso a emergencias, pero los vecinos señalan que los Bomberos y la Policía no pueden acceder al lugar por la inundación.Se trata de la primera víctima fatal de esta inundación. Ante esta tragedia y las condiciones climáticas adversas, los especialistas recomiendan a los residentes de Valentín Alsina y áreas afectadas por la tormenta no salir de sus hogares a menos que sea estrictamente necesario, para evitar exponerse a situaciones de riesgo.De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas severas llegan desde Uruguay y reposarán en el centro del país, con intermitencias, durante las próximas 48 horas. Más de un tercio del territorio bonaerense se encuentra abarcado por esta alerta que anticipa la posibilidad de que aquellos fenómenos se desarrollen en horas de la mañana. Entre los municipios afectados se encuentran Adolfo Alsina, Trenque Lauquen, Azul, Tapalqué, Olavarría, General Villegas, Arrecifes, Carmen de Areco, Junín, Pergamino, Chivilcoy y Nueve de Julio.Para esta área se prevén lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Según indica el SMN, las mismas estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas intensas, y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.Frente a este pronóstico adverso, el organismo estatal recomienda estar preparado y tomar los siguientes recaudos: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en zonas de playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, estar atento ante la posible caída de granizo. Según el pronóstico extendido del SMN, el tiempo adverso se extendería hasta el jueves, con la posibilidad de que se registren tormentas fuertes y ocasional caída de granizo.