El Gobierno oficializó el desguace y cientos de despidos en el INCAA: el rechazo del sector audiovisual

Luego del anuncio de 170 despidos, el Gobierno de Milei avanzó con la motosierra con despidos, ajustes, cierres y desfinanciamiento. Con Carlos Pirovano como director designado del Incaa, un economista ligado al PRO y Sturzenegger que no tiene ningún punto de contacto con el cine y la cultura, avanzó en su plan de desguace. Con el título de “Suspensión erogaciones económicas en el marco de racionalización de recursos”, un ajuste más profundo para vaciar el Instituto, el pasado lunes comenzó la destrucción.-Artículo 1: Suspender la realización de toda erogación económica vinculada a apoyos y aportes institucionales-Artículo 2: suspender la realización de todo apoyo económico destinado a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires-Artículo 4: Disponer que las contrataciones de locación de obra y las contrataciones de obra por especialidad (monotributistas) del organismo con vencimiento el 31 de marzo del 2024 no serán renovadas. Asimismo, se establece la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones de personal bajo las modalidades mencionadas.Estos son algunos de los artículos mencionados cuyo eje principal es suspender todo apoyo y aportes como festivales de cine; la cancelación del apoyo a estrenos y artistas, despedir a más trabajadores, no realizar más contratos, eliminar horas extras, telefonía, viáticos y telefonía, entre otros.Este avance afecta al Incaa, al ENERC a nivel nacional (una de las principales escuelas de cine de Latinoamérica), a los festivales de cine, la producción audiovisual, al legendario Cine Gaumont y a la industria toda. Es que las medidas contra el Incaa afectan a la actividad de conjunto, que motoriza un total de 700 mil puestos de trabajo, directos e indirectos, en todo el país.La movilización de todo el sector cultural fue protagonista central en frenar la Ley Ómnibus. Hoy se debate en múltiples espacios el ataque en curso y se preparan nuevas medidas para enfrentarlo. La cultura se mostró en alerta desde todas las áreas.Uno de los más contundentes en expresarse fue el productor de cine y conductor de la alfombra roja de los premios Oscar Axel Kuschevatzky que cargó contra las políticas de desfinanciamiento al INCAA. "No se me ocurre por qué alguien querría que haya menos actividad económica", sentenció.En la antesala de los Oscars Kuschevatzky habló con Filo News y aportó un afilado análisis del crítico momento que está viviendo la industria del cine en Argentina: "No se me ocurre por qué alguien querría que haya menos actividad económica, por qué gobiernos que hablan del crecimiento económico no estarían apuntalando, entre otras industrias, el audiovisual", opinó el productor de películas."Inglaterra anunció el miércoles un 40% de beneficio fiscal a la producción de cine y series en el Reino Unido. Inglaterra, que es donde gobiernan los conservadores que están fascinados con Thatcher, devuelve un 40% de la inversión directa en cine y series de televisión. ¿Por que lo hacen? Porque es un mercado super competitivo que, o sea, genera mucha actividad económica automática directa e indirecta, entonces por supuesto que hay una lógica atrás de alimentar al sector audiovisual", sumó.Por último, Kuschevatzky se mostró en contra del plan político de destrucción del cine nacional que impulsa Milei: "Yo voy a defender siempre esto porque además no es ni ideológico, es económico: los países donde más activamente se produce y que tienen pisada internacional como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, España, todos tienen mecanismos en los cuáles el sector público incentiva la actividad privada. Por default hacés eso y protegés a la cultura. Yo no quiero hablar más de cultura, ahora quiero empezar a hablar del negocio que los países se pierden cuando no incentivan la actividad económica de todos los sectores, incluyendo las industrias culturales".Por su parte, consultada por AM750, Ingrid Urrutia, delegada de ATE en el Instituto de Cine, explicó que esto se vio con claridad cuando el economista Carlos Luis Pirovano, un hombre cuyo mérito fue haber sido colaborador de campaña de la ministra Patricia Bullrich, quedó al frente del INCAA la semana pasada. “A menos de 24 horas de asumir al frente del instituto avanzó sobre todos los trabajadores. Esto no se trata solo de puestos de trabajo. Hay que defender al cine nacional que está siendo atacado. La información de ayer tiene que ver con recortar los apoyos económicos tanto a los sectores privados, como las asociaciones, como también a municipios y provincias para llevar adelante festivales”, advirtió.“El Instituto no se limita a la producción de películas. Hay un control, clasificación, exhibición, fiscalización. La actividad que lleva adelante incluye a los programas federales. Hay más de 70 espacios INCAA en todo el país”, enfatizó. De fondo, para Urruita, “se pretende reducir el INCAA a su mínima expresión”. “Eso es necesario para avanzar con el plan de ajuste y entrega del país. Eso va de la mano con el objetivo de entregarle un sector que se autofinancia, genera 700 mil puestos de trabajo y es un negocio fenomenal, a las corporaciones. Reducir el INCAA todo lo que pueda es entregarle en bandeja a los mismos de siempre lo que nos queda de soberanía audiovisual”.Por su lado, Benjamin Naishtat, cineasta y guionista, explicó que en el sector hay alerta por la sucesión de medidas contra la cultura. "Estuvimos con tres meses de acefalía en el INCAA y, como todo el mundo se habrá dado cuenta, hay un ensañamiento muy político, ideológico, contra el cine", resaltó. Se lo ha identificado como una especie de sector adverso, que mayoritariamente lo es, a las ideas que hoy están en el poder”. “Nos están atacando paralizando la actividad. Han puesto un nuevo presidente del INCAA que no tiene la más mínima experticia en la industria. No hay respuestas, ni plazos y se anuncian recortes brutales. El grueso de la financiación viene de la propia actividad, pero se ha decidido paralizar la actividad. Se despiden a muchísimas personas. No entendemos. Estamos cansados de este ataque frontal a una industria que es virtuosa, genera identidad y muchísimo trabajo”, finalizó.