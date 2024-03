Milei en la previa a que se conozca la inflación de febrero: "Parece que está debajo del 15%, un numerazo"

El presidente Javier Milei anticipó hoy que la inflación de febrero, cuya cifra dará a conocer este martes el INDEC, estará “debajo del 15%”, algo que calificó como “un numerazo”.", adelantó el Presidente este martes en diálogo con canal Crónica donde reconoció que tiene "plena conciencia de lo que está pasando" en el país "pero corregir cien años no es gratis".Milei también vaticinó que en los próximos meses la inflación podría llegar a un dígito: "Si le sumás la suba de prepagas, que es de una vez, y tarifas, que son una vez para siempre, en ese contexto, al número le vas a tener que restar casi 5 puntos, cuando veas eso,".Al momento de explicar el resultado del programa económico de déficit cero, Milei detalló: “En la primera semana de diciembre, los precios venían creciendo al 1% diario, eso anualizado te da 3.700% de inflación; cuando tomabas las dos primeras semanas de diciembre, todavía no habíamos asumido, ya venían al 7.500% anual. Si tomás la inflación mayorista de diciembre, que fue 54%, anualizado da 17.000%, es decir, nos dejaron plantado una hiperinflación”.Y agregó: “El IPC ya en la tercera semana corría al 30% y terminó en el 25%, hubo una retracción. Me dejaron una economía que venía viajando al 54% en mayorista.. A partir de ahí, la inflación de diciembre fue 25%, la de enero fue 20%, y (la de febrero) parece que está debajo del 15%, un numerazo”.