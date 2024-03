"Toto" Caputo: "Cuando se dice que el salario real perdió tanto, no es la inflación real

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, participó este martes de un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y habló acerca de la reunión que mantuvo con empresarios de la alimentación y del supermercadismo por la constante suba de precios.“Los productores reconocieron que ´pricearon' (fijaron precios) imaginando un escenario caótico que no sucedió. Su respuesta a mi pedido fue: 'Vamos a bajar precios'. Hay precios de la canasta básica que no pueden estar ahí", reveló Caputo en su intervención.Y agregó: "Uno está contando que este modelo es mejor que otro, sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento y ley de góndolas, y la gente va al supermercado y se da cuenta de que las cosas salen más 50% que en EE UU y dice 'wau, ¿este es el modelo?”.“La responsabilidad es de los dos lados: no pedimos baja de precios sino que reflejen lo que es”, reclamó el ministro, que está obsesionado con que el Indec toma los valores que figuran en las góndolas, pero no tiene en cuenta que hay promociones que ofrecen la segunda unidad al 50%.Según Caputo, “se evitó la hiperinflación". "El objetivo número uno es bajar la inflación, bajar la inflación para poder crecer, estabilidad fiscal para bajar impuestos”, explicó sus metas.El titular del Palacio de Hacienda prometió una “inflación de un dígito a mitad de año”, es decir, menos del 10% mensual, un nivel de por sí alto.“Si mirás la inflación de marzo, ya estamos en ese dígito si sacás prepagas y transporte”, dijo, haciendo un particular cálculo antojadizo.“También creo el índice no refleja cabalmente la baja de la inflación y esto lo reconocían tanto los proveedores como cadenas. Cuando se dice que el salario real perdió tanto, no es la inflación real”, soltó Caputo. El sueldo formal perdió en los primeros dos meses de su gestión, en diciembre y enero, un 20% del poder de compra, lo mismo que en cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y el cuádruple que en la era de Alberto Fernández.