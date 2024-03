Creo en la necesidad de encontrar acuerdos: Jorge Macri ratificó su apoyo al Pacto de Mayo

UNA CIUDAD QUE INVIERTE E INNOVA



El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, reiteró su apoyo al Pacto de Mayo impulsado por el presidente,al considerar necesario "encontrar acuerdos estructurales que le den certeza a aquellos que invierten, desarrollan y tienen la inmensa responsabilidad y oportunidad de generar riqueza en la Argentina”.El alcalde porteño disertó en AmCham Summit 2024 donde señaló que "es importante dejar de lado las visiones personales, salir de los lugares de comodidad y entender que la gente la está pasando muy mal".Al mismo tiempo, en respaldo de las medidas que plantea el Gobierno Nacional,"Este trabajo que elegimos los que tenemos una responsabilidad pública no es una tarea para estar cómodos. Estamos frente a un cambio de época", agregó el encargado del ejecutivo de la CABA.Por último, insistió en que en el mundo se compite" y, a modo de ejemplo, planteó: "Hoy Uruguay nos está robando, no sólo porciones de mercado en sectores como el financiero, sino también en la industria del conocimiento y de la producción de contenido"."Y no porque sea más barato, porque lejos está de serlo por el tipo de cambio, sino porque hay certezas: certeza de poder mover divisas, de que los contratos se respetan, de que no hay inestabilidad, de que hay certidumbre respecto del camino que uno recorre", sentenció Macri.