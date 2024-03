La conflictividad social va a ir creciendo: Moyano puso en duda el dato de inflación y anticipó otro paro general

El cosecretario General de la CGT y secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, acusó al Gobierno de Javier Milei de vivir en “otra realidad” y puso en duda el dato del 13,2 por ciento de inflación que anunció este martes el Indec. “Está totalmente dibujada”, lanzó. Además, anunció que es necesario organizar una nueva jornada de paro general para rechazar el plan de ajuste.En declaraciones a la radio AM750, el sindicalista planteó que el dato de la inflación de febrero que marcó una caída en comparación con la estadística de enero - un desplome de 7 puntos, del 20,6 al 13,2 por ciento - "es un dibujo que hizo el señor (Marco) Lavagna", titular del INDEC. “Viven en otra realidad, están encerrados en su mundo y no ven el daño que están provocando”, alertó.Para Moyano, el Gobierno ataca de forma permanente a los trabajadores. "Todas las medidas en estos tres meses fueron contra trabajadores, jubilados, contra los que menos tienen. No es el ataque a los gremios, es a los trabajadores", se indignó el líder de la CGT. "Lamentablemente, vemos como el Presidente se ha radicalizado con el hombre del trabajo”, remarcó.Según Moyano, en el Gobierno “creen en su propia realidad” y por eso “la conflictividad social va a ir creciendo”. “Hoy vamos a hacer una conferencia de prensa en apoyo a los maestros y docentes universitarios. Eso está pasando en todas las actividades”, advirtió.Sin ir más lejos, el gremio de Camioneros se encuentra en estado de alerta y movilización porque no se han homologado las paritarias. De hecho, el Gobierno utiliza esa estrategia con el objetivo de presionar a los sindicatos y pisar los incrementos firmados por encima de la inflación. “Algunos queremos llevar adelante un paro general, otros una gran marcha federal. La lucha contra este modelo económico va a continuar”, lanzó.Y añadió: “El 24 de marzo vamos a participar (de la marcha por el Día de la Memoria). Va a ser otra jornada de lucha contra este modelo económico. Creo que se tiene que anunciar una jornada de lucha. El Gobierno ha tomado como enemigo a las organizaciones gremiales. A la CGT no la va a apretar. Ni este, ni Macri ni ningún Gobierno de derecha”.Por otro lado, Moyano habló sobre la decisión del Gobierno de aumentarle el sueldo a todo el Gabinete, un escándalo que se destapó el fin de semana, y aseguró que se trató de una “provocación” más hacia los trabajadores.“Terminan culpando a un pobre infeliz que no tenía nada que ver”, dijo sobre el corrido secretario de Trabajo, Omar Yasín, que se enteró de su despido viendo una entrevista televisiva del Presidente. “Toda la protección mediática lo hicieron pasar como un simple error. Son unos caraduras. Te hablan de la casta. Es una provocación más. Creo que se han dado cuenta del error que cometieron. Y tuvieron que retrotraer. Es lo mismo que los aumentos a diputaros y senadores”, señaló.En tanto, sobre el presunto sucesor de Yasín, Julio Cordero, actual hombre de Techint, dijo: “Ayer hablaba con Furlán (Abel, de Metalúrgicos). Dice que no es un gorila, que es una manada de gorilas. Es anti-obrero, anti-sindical. Van a buscar pulverizar los convenios colectivos de trabajo”.