Sin el PRO ni LLA, no hubo quórum para debatir la nueva fórmula de movilidad jubilatoria

Luego del fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso, la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum este miércoles en la sesión especial que había convocado el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), encabezado por Miguel Ángel Pichetto, para tratar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.A las 12, hora pautada para el inicio de la sesión, solo bajaron al recinto 119 de los 129 legisladores necesarios para comenzar el debate: 18 de HCF, 5 de la Unión Cívica Radical (UCR), 5 del Frente de Izquierda (FIT) y 91 de Unión por la Patria (UxP). Los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO no se presentaron.Las tormentas que afectan a la zona del AMBA desde el lunes complicaron la operatoria de los vuelos y muchos diputados no pudieron viajar desde sus provincias como lo tenían previsto. Tres legisladores cordobeses de HCF no lo hicieron por pedido del gobernador Martín Llaryora; lo mismo pasó con el entrerriano Francisco Morchio, que responde a Rogelio Frigerio.El oficialismo había buscado derribar la sesión especial y, en un intento por restarle fuerza, en las últimas horas convocó a la reunión constitutiva de la comisión de Previsión y Seguridad Social para este mismo miércoles a las 16.Estaba previsto que se debatieran distintos proyectos, incluido uno de la Coalición Cívica que propone que las jubilaciones se actualicen de forma mensual por inflación e incorpora una recomposición del 20,6% en los haberes de abril, uno del Frente de Izquierda y otro presentado por la diputada de UxP Gisela Marziotta.Sin embargo, ninguno de estos proyectos tiene dictamen de comisión, por lo que se hubiera necesitado una mayoría agravada de dos tercios de los votos para que fueran aprobados, algo poco probable sin el respaldo del oficialismo.De todos modos, desde HCF habían adelanto que el objetivo de este miércoles no era sancionar una nueva fórmula sino "marcar la agenda" y presionar al Gobierno para que haya un dictamen de comisión antes del 15 de abril.