Universidades van al paro por "la profunda crisis salarial y presupuestaria" que atraviesan las casas de estudio

NO AL AJUSTE A LAS UNIVERSIDADES



Compartimos el comunicado del Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocando a PARO DE 24 HORAS, sin asistencia a los lugares de trabajo para el próximo 14/3 pic.twitter.com/Z4F0VZ0N7k — Fedun (@FEDUNArgentina) March 5, 2024

Docentes y no docentes universitarios convocaron a un paro por 24 horas para el jueves 14 de marzo por "la profunda crisis salarial y presupuestaria" que atraviesan las casas de estudio."Las trabajadoras y trabajadores de las universidades nacionales hemos perdido más de un 50% del salario desde el mes de diciembre 2023. Por otra parte el Gobierno Nacional tergiversa el sentido básico de una paritaria y no ofrece las garantías mínimas de un espacio de negociación que permita dar respuesta a nuestras demandas", manifestó en un comunicado el Frente Sindical de las Universidades Nacionales (FEDUN) que nuclea a las principales gremiales universitarias.Para la gremial universitaria, la actitud en las paritarias "es correlativa al ataque del Gobierno Nacional a las organizaciones sindicales y los derechos laborales". Ante ello, recordaron que la educación "es un derecho, no un servicio".La dura situación económica de los trabajadores y de las casas de estudio empujó a la Frente Sindical a convocar a un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el día 14 de marzo. Además, invitaron a realizar actividades de visibilización por todo el país."La situación exige una respuesta de unidad estratégica con un plan de acción nacional", afirmó la entidad.También remarcaron la necesidad de "movilizar a lo largo y a lo ancho del país para defender el salario de las trabajadoras y los trabajadores de las universidades nacionales, los puestos de trabajo, las jubilaciones dignas, el derecho de las y los estudiantes a la educación universitaria y preuniversitaria y de nuestro pueblo a contar con universidades públicas que sean capaces de producir el conocimiento que permita resolver sus grandes problemas".