Karina Milei inauguró LLA en Tucumán: "Hay que llenar el Congreso de representantes que defiendan la libertad"

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el acto del lanzamiento del partido La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, en el marco de la construcción del sello nacional con el que el espacio del presidente Javier Milei planea encarar las elecciones 2025.La hermana del Presidente fue a Tucumán acompañada de Martín Menem, uno de sus hombres de confianza, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, mano derecha del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En el club Central Córdoba, la hermana de Milei insistió en "llenar el Congreso de representantes que defiendan la libertad tanto como la hacen ustedes y el Presidente”.Menem, a su turno, pidió "a todos los gobernadores de la Argentina que incorporen la boleta única y ahí van a saber lo que es LLA”. También hizo hincapié en la construcción de "alianzas ideológicas".“Estamos pensando en abrir los brazos a todos los espacios que tengan las mismas ideas. No queremos alianzas electorales porque ya sabemos como terminan, queremos hacer alianzas ideológicas para lograr una Argentina diferente, es ahora o nunca, así que preparémonos bien para el 2025”, señaló.Por su parte, Catalán expresó: “Hoy es un día histórico para los tucumanos porque damos el puntapié inicial que será precioso para el futuro de los argentinos. Lo que estamos haciendo desde la Presidencia de la Nación para sacar a la Argentina de la pobreza sin dudas es lo que queremos hacer para la provincia”.Tucumán es gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo, que fue uno de los jefes provinciales que mostraron afinidad con Milei desde su llegada a la Casa Rosada. El mandamás tucumano no solo armó un bloque propio con tres diputados para acompañar la ley Bases y el paquete fiscal sino que también firmó el "Acuerdo de mayo", rubricado en julio, y ratificó con sus legisladores los vetos al aumento jubilatorio y al financiamiento universitario. Al margen del lanzamiento del partido libertario, Karina Milei tendrá una cortesía con el aliado peronista y lo visitará mañana, según afirmaron desde LLA al portal El Destape.Más allá de la instalación de LLA en Tucumán, la referencia de Catalán y la sintonía con Jaldo, el primer socio de Milei en dicha provincia es el legislador provincial Ricardo Bussi. Horas antes del acto, el hijo del represor Antonio Bussi tuvo una reunión con Karina Milei y ratificó el respaldo al Presidente y su armado. El vínculo de Milei con el clan Bussi se remonta a cuando el entonces ignoto economista fue asesor del represor cuando fue diputado nacional en 1994. En 2022, Ricardo puso el aparato para organizar un acto libertario.Karina Milei ya encabezó actos de lanzamientos del partido LLA en la provincia de Buenos Aires, donde el titular es el subsecretario de Integración Sociourbana de la Nación, Sebastián Pareja; y Santiago del Estero, donde comandará el sello el ex secretario Parlamentario, Tomás Figueroa. También se lanzó en Santa Cruz, aunque Menem fue el que hizo acto de presencia.Dos escalas tiene Karina Milei para la semana que viene. Una será Santa Fe, donde el partido LLA será presidido por la diputada nacional Romina Diez, una karinista de paladar negro. También irá Entre Ríos, donde, según se adelantó, el titular del sello oficialista será Andrés Laumann, que intentó ser candidato a intendente de Paraná en 2023, promocionandose con la careta de Batman.