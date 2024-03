DNU: Espert no descartó que Villarruel busque "desestabilizar" a Milei

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, apuntó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que la Oficina del Presidente publicara un comunicado en el que repudió la decisión de la titular del Senado de convocar al recinto a legisladores para dar tratamiento al DNU, y señaló que para él “fue una decisión política”.”, señaló el liberal y remarcó que “si eso hubiera ocurrido en la Cámara de Diputados, el reglamento sería diferente”. “En la sesión especial por las jubilaciones que se cayó hoy porque no hubo quórum, el presidente Martín Menem no tenía alternativa a no convocar. Ese es un caso puntual”, ejemplicó durante una entrevista en LN+.Y continuó: “Pero lo que si sé es que Alberto Fernández tuvo cientos de decretos sin tratar. ¿Y nosotros vamos a tratar este DNU que nos permite normalizar el mercado de alquileres, darle libertad a la gente para elegir su obra social, que declara delito penal al bloque de empresas? No entiendo”.Y, al ser consultado, Espert no descartó que la vicepresidenta quiera desestabilizar al Gobierno: “”. "Yo estaré cerca del Gobierno y del Presidente pero no soy parte del Poder Ejecutivo. Puedo no saber cosas”, se atajó.“Me pueden decir que Victoria Villarruel tenía obligación legal de convocar a la sesión. A la larga, parece que siempre hay un taparrabo jurídico. Pero”.El legislador aprovechó para hacerle una advertencia a la oposición: “La gente que levante la mano mañana para voltear el Decreto de Necesidad y Urgencia que sepa que está volteando un DNU que ha provocado una recuperación del mercado de alquileres espectacular”. “Esto va a traer consecuencias políticas obviamente”, anticipó.“En una situación como la actual, si esta jugada del liberalismo sale bien, acá el culerio que queda de la casta va a ser impresionante”, concluyó Espert.