"Mala lectura": Adorni culpó a los periodistas por la pelea entre Villarruel y Milei por el DNU

Al mismo tiempo que comenzó de la sesión del Senado para tratar el DNU 70/23 que dictó Javier Milei para desregular la economía, el vocero presidencial,, trató de negar la existencia de una interna entre el Presidente y Victoria Villarruel y le echó la culpa a los medios al señalar que hubo una “mala lectura” del comunicado que el Gobierno difundió a última hora del miércoles.”, insistió el vocero en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada a pesar de que no hubo reunión de Gabinete este jueves y señaló: “Era un comunicado muy firme, como lo suelen ser, pero dedicado a toda la clase política".En ese sentido, intentó redireccionar: "y se relacionó con un mensaje a la vicepresidenta de la Nación”.Y despegó al Presidente de declaraciones contra la vice de Milei, como la del diputado José Luis Espert quien no descartó que la decisión de la titular del Senado de tratar el mega DNU este jueves busque "desestabilizar" a Milei. "Tal como interpretaron mal el comunicado, acusándonos de haberlo dirigido a la doctora Villarruel,No deja de ser una opinión de él”, consideró el vocero.Bajo la premisa también de que la vice hizo “la interpretación que creyó correcta” cuando incluyó dentro del temario el megadecreto, el portavoz sentenció: “Si quieren inventar una interna, no lo van a lograr”.Muy por el contrario. Somos todos un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre pasado”, sostuvo Adorni para buscar despejar un altísimo nivel de fricción que se desató en las últimas horas en el mundo libertario.Con la insistencia de que el escrito de la Oficina del Presidente -que se emitió justo cuando arrancó labor parlamentaria en el Senado para definir la sesión de hoy- fue “contra la casta”, el vocero consideró que la prensa “hace un mundo donde no lo hay”, y destacó: “No hay ningún problema en la relación entre Milei y Villarruel. Estuve desayunando hoy con el Presidente y les garantizo que no hubo ningún problema”, concluyó.