Rechazo al DNU: se define en Diputados o la Corte, que se miran de reojo

El Senado realizó el jueves una sesión especial en la que con 41 votos contra 25 rechazó el mega DNU de desregulación de la economía de Javier Milei. Sin embargo, sus reformas siguen vigentes. Ahora. Qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el pedido de intervención.En Diputados la situación es más compleja que en el Senado, porque pese a que Unión por la Patria es el bloque mayoritario con 99 diputados su posición no es tan sólida en la Cámara Baja, donde se precisan 129 votos para la mayoría.En si la oposición reúne 109 legisladores seguros, entre los bloques de Unión por la Patria y 5 del Frente de Izquierda. A ellos se sumarían el socialismo y Margarita Stolbizer (GEN). De reunir otras 17 voluntades alcanzarían la mayoría simple para sellar la derogación del decreto. La brecha incluso se acortaría definitivamente si, como en el Senado, los representantes de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz en Diputados (cinco en total) rechazarán el DNU. La misma actitud adoptarían los cordobeses Natalia de la Sota y Juan Brugge.La Libertad Avanza tiene 39 bancas y suma otras 37 del PRO, en total 76 votos firmes a favor del DNU. La clave está en los legisladores dialoguistas de la(34),(23) e(8), y otros espacios menores como(2),(3)(1). que cuestionan la constitucionalidad de la medida, pero por ahora no se sumarían a la ofensiva contra el Gobierno.Desde HCF priorizan por el momento la votación del nuevo borrador de ley ómnibus, mientras que las internas en la Unión Cívica Radical y la votación de ayer en el Senado donde Martín Lousteau (presidente del Comité Nacional), Pablo Blanco y Edith Terenzi se manifestaron en contra insinúan un voto dividido en la Cámara de Diputados.Porque son bloques donde hay muchos diputados que no tienen terminales políticas con gobernadores”, consideró en diálogo con Ámbito un legislador peronista, apuntando a un núcleo de legisladores que puede ser crucial.Como sucedió ayer en el Senado,. Los cuatro senadores que evitaron votar de las filas de los gobernadores de Córdoba y Misiones, encendieron una alarma dentro del oficialismo porque sus negociaciones con las provincias no están alcanzando acompañamientos sino sólo oposiciones menos expresas.El presidente de la Corte Suprema,, rompió el silencio en medio de reclamos para que intervenga el máximo tribunal sobre el DNU 70/2023 de Javier Milei para desregular la economía y remarcó: "El juez no está para reemplazar a la política".Durante su discurso en el AmCham, evento empresarial organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, el presidente de la Corte señaló que "es importante vincular la Constitución Nacional con la seguridad política". "La Constitución establece cómo debe funcionar el Estado y ahí se consagra el principio republicano de división de poderes y de control de cada poder", recordó."Este sistema de frenos y contrapesos es una garantía y la base de la seguridad jurídica", remarcó Rosatti.En ese contexto, aprovechó para remarcar que la seguridad jurídica se ve amenazada cuando se emite moneda incontroladamente. "La moneda se defiende cuando tiene respaldo, y no se defiende cuando se emite sin respaldo"."La Constitución hay que conocerla", insistió en un posible dardo hacia Milei, y Rosatti continuó con su locución: "El mensaje es respetar la Constitución". "La Constitución Nacional "es la tabla de la salvación". "No solamente el instrumento que marca el camino del barco cuando el mar está tranquilo, sino que también es la tabla de salvación cuando parece que el barco está por naufragar", finalizó.