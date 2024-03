Milei reconoció que "la gente está peor" en sus tres meses de gestión, pero pidió "paciencia" y "confianza"

El presidente Javier Milei confirmó que “prontamente” llegará la nueva versión de la Ley Ómnibus al Congreso luego del fracaso en la Cámara de Diputados, elogió el trabajo del ministro del Interior, Guillermo Francos, al frente de la negociaciones con los gobernadores y pidió "paciencia" a los argentinos.“Es cierto que. Pero cuando asumimos la Presidencia la expectativa llegaba al 20%”, reconoció Milei en diálogo con Radio Mitres, quien aseguró que esos números se fueron incrementando con el paso de los meses.Según el Presidente, "la mayoría de los argentinos ve una luz al final en el camino", por lo que les pidió "confianza y paciencia”. Aunque admitió que no es "mago" . "No se me dio el milagro de la multiplicación de los panes, soy un mortal”, expresó.Después de la derrota parlamentaria que sufrió primero con la Ley ómnibus y luego con el DNU 70/23 en el Senado, el Presidente admitió que “está complicado llegar” a la. “Nuestra primera solución es negociar, pero no le tenemos miedo a la confrontación”, amenazó.Milei también reiteró que “interpretaron mal” la caída de la Ley ómnibus porque lejos de ser una derrota “permitió organizar el espectro ideológico en Argentina” y “mostrar quiénes son los orcos, quiénes están a favor del cambio y quiénes dicen estar a favor del cambio y son lobos disfrazados de ovejas”.Asimismo, sostuvo que lahizo que “la gente tenga identificado el nombre y la carita” de los senadores que se expresaron en contra.Durante y después de la votación en el Senado, el Presidente usó sus redes sociales para escrachar y fomentar el hostigamiento a los senadores que se opusieron al megadecreto, en especial al presidente del radicalismo, Martín Lousteau. Es más, la senadora nacional radical Edith Terenzi denunció haber recibido amenazas de muerte en su teléfono por una cuestión de privilegio antes de la votación por el DNU.En esa línea, Milei ratificó su apoyo al llamado del diputado libertario José Luis Espert atras las últimas medidas impositivas de Axel Kicillof. “El profe Espert tiene razón. Hay que contarle (al gobernador) que cuando se aplican esos aumentos se hace una violación al derecho de propiedad. Lo que hace es expropiatorio”.“Eso está poniendo al borde de la quiebra al sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires. Espert manifiesta que hay un abuso para cobrar impuestos que no tienen contrapartida en bienes públicos. Esto es confiscatorio (...) Ladrón que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón”, dijo.Consultado sobre las represalias por parte de la ley y la justicia por no pagar las cuentas, contestó: “Eso pasa si es de uno solo. Si lo hacen varios a la vez...”, replicó.“¿Se animará la gente?”, le preguntó el periodista. “No lo sé. Pero pero el planteo que hace Espert es válido”, contestó Milei, y replicó: “El aumento de las tasas en niveles estratosféricos es confiscatorio. Él tiene que bajar gasto público, no aumentar impuestos. Pero tiene los mismos errores conceptuales que Guzmán. Achica el déficit fiscal vía aumento de impuestos”.Por otra parte, adelantó que incluirá “absolutamente” el pedido de unal FMI para poder salir del cepo cambiario: "Estamos trabajando en eso, cuanto más rápido lo consigamos, más rápido levantamos el cepo, sino tenemos que seguir trabajando en el saneamiento del Banco Central”.Sin embargo, señaló que esa medida no tiene garantías hoy: “No lo hacemos porque no es 100 por ciento seguro. Argentina puede subir la demanda de dinero, eso es fruto del trabajo que hace (Santiago) Bausili en el Banco Central. Y el tema con los depósitos, es que cuando tomo la base monetaria amplia, no tengo 2,6, tengo 11. Y a mí, ¿quién me asegura que eso no va a conducir a una corrida cuando abra?"