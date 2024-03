18.03.2024 / POLÉMICA

Ex intendente de Mar del Plata pide juicio político a Espert y penas de hasta 4 años

El pedido de juicio político contra el diputado libertario, nuevamente en las filas de Javier Milei, guarda relación con la apologia a no pagar impuestos que hizo. "No hay que pagar los impuestos que quiere Kicillof, yo no los voy a pagar",habia dicho Espert.