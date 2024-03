El titular de ARBA acusó de "irresponsables" a Milei y Espert por incitar a bonaerenses a no pagar impuestos

El titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, apuntó contra el diputado nacional libertario José Luis Espert y el presidente Javier Milei por la convocatoria a no pagar los impuestos provinciales."Si alguien que no lo sabe y de canchero dice 'yo no pago' como dice Espert y después tiene que pagar 70 mil pesos los honorarios de un abogado por un juicio, ¿se lo va a pagar Espert? La persona termina con la cuenta embargada. ¿Le va a prestar plata para cubrir sus gastos?. Milei tiene que estar para cuidar y ser responsable con todos los argentinos", señaló Girard en diálogo con Página 12."Mandar a los propietarios a no pagar impuestos y que después enfrenten problemas judiciales y padezcan costos como entrar al Veraz es irresponsable. ¿Alguien les dijo que no podés tomar créditos si estas en el Veraz?", enfatizó.En esa línea, opinó: "Veo un cinismo espectacular de parte del Gobierno nacional. Mientras que por un lado asumieron diciendo que iban a cortarse un brazo antes de aumentar impuestos, lo primero que hicieron fue volver a cobrar el IVA, aumentaron el Impuesto País de 7,5 por ciento a un 17,5, mantuvieron el cobro de las retenciones y ahora quieren mandar un proyecto de ley para reintroducir el impuesto a las ganancias con mínimos no imponibles cercanos a línea de la pobreza".Y lanzó: ", para, al mismo tiempo, forzar un equilibrio fiscal pulverizando las jubilaciones, las transferencias sociales y los salarios públicos".Asimismo, el funcionario bonaerense sostuvo que haypor parte del Gobierno: "Milei dijo que marzo y abril serán los peores meses y después habrá un rebote en V".La Ley Impositiva provincial fue aprobada con amplio apoyo de la oposición a fines del 2023 luego de que -como remarcó el presidente de ARBA- el Gobierno nacional no elaborara un presupuesto para el 2024 e imposibilitara a la Provincia contar con uno propio.Consultado sobre si en la Provincia hubo un "impuestazo", explicó: "En un contexto de 276 por ciento de inflación, todo está subiendo. Todo va para arriba nominalmente. En ese contexto, los economistas sabemos, aunque parezca que Milei y Espert se hayan ausentado a la clase que lo explicaba, que si algo sube por debajo de la inflación, en términos reales, está bajando. Por eso digo que"Más de un 99 por ciento de las partidas del inmobiliario rural y urbano tuvieron topes del 200 por ciento en sus aumentos cuando la inflación fue del 276 por ciento a febrero. Sólo un pequeño grupo de 2.138 partidas les aumentó en relación al 300 por ciento", precisó.En ese sentido, Girard tiró abajo el argumento de Milei respecto al atentado contra la propiedad privada: "Cuando ves lo que pagan anualmente de impuesto inmobiliario los propietarios de esos campos de 3 millones de dólares, el monto equivale el 0,3 por ciento de su valor de mercado. Eso claramente no atenta contra la propiedad privada. No es el 15 por ciento del valor del campo, por ejemplo"."Milei, que son un 30 por ciento de la facturación. Eso es mucho más que el impuesto inmobiliario de la provincia", afirmó.Y por último, sostuvo que "Axel (Kicillof) no aumenta los impuestos para subir el gasto sino que lo hace para mantener la estructura actual. Así no se potencia el ataque de Milei sobre los bonaerenses".