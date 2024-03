Última semana para registrar la SUBE: cómo realizar el trámite

Si bien el Gobierno puso esta fecha límite, continuará abierta la posibilidad de hacer el trámite después del 1° de abril. Así, quienes pongan a su nombre la tarjeta SUBE después de esa fecha, volverán a pagar la tarifa más baja sin recargo alguno.

Tal como anticipó la Secretaría de Transporte de la Nación, los usuarios de tarjeta SUBE que no hayan registrado su plástico para viajar en trenes, colectivos y subte tendrán un aumento en el precio del boleto de casi un 60% a partir del 1° de abril.A raíz de los inconvenientes en la página de registro, la Secretaría de Transporte decidió extender el plazo más de lo previsto originalmente y amplió la atención en puntos presenciales.Actualmente, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está en $270 el boleto mínimo de colectivos y $130 el de trenes. Para los casos que no la hayan puesto a su nombre, la tarifa propuesta parte de $429,30 y $260, respectivamente. En los micros de corta distancia, el tramo más largo podría llegar a valer hasta $589,54.Más allá de evitar el aumento en el precio del boleto, el proceso de registro de la tarjeta posibilita consultar o recuperar el saldo en situaciones de pérdida o deterioro, así como visualizar los movimientos y descuentos asociados. Además, brinda la oportunidad de recibir información sobre el transporte público y denunciar puntos SUBE (locales comerciales, estaciones de tren y subte, agencias de lotería y correos es posible conseguir o cargar la tarjeta).Asimismo, habilita la realización de gestiones a través del sitio web de SUBE, con tan solo una clave personal, y facilita el acceso a la Tarifa Social para aquellos que estén contemplados dentro de los grupos beneficiarios.Las personas que registren su tarjeta también mantendrán el beneficio de la RED SUBE en el AMBA, que permite viajar con descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% a partir del tercero en un máximo de hasta 5 combinaciones de transporte dentro de un lapso de dos horas.Mientras que los beneficiarios de la Tarifa Social Federal, que actualmente abonan sus pasajes con descuento, no deben realizar ningún trámite adicional, puesto que ya se encuentran en el sistema.-El primer paso para registrar la SUBE consiste en crear una cuenta en el sitio web argentina.gob.ar/SUBE.-Posteriormente, se debe acceder a la sección “Registrala”, donde se desplegarán los siguientes pasos a seguir. Dentro de esta sección, se encontrará un formulario que solicitará al usuario completar sus datos personales y el número de tarjeta.-Una vez ingresada la información, se requerirá que el usuario elija una clave de cuatro dígitos para establecer la cuenta.-Finalmente, tras completar este proceso, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación indicando que el registro ha sido realizado exitosamente.-Por otra parte, la Tarjeta SUBE también puede registrarse de estas formas:-Por teléfono, llamando al 0800-777-SUBE (7823) y marcando la opción 3-Desde la nueva app SUBE (disponible para sistema operativo Android 6 o superior)-Mandando un mensaje de WhatsApp al Chatbot SUBi 1166777823-De forma presencial en los Centros de Atención y Unidades de Gestión SUBE