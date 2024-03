Quién es Luis Lucero, el nuevo secretario de Minería

El abogado especializado en la industria minera, Luis E. Lucero, fue designado para asumir el rol de Secretario de Minería de la Nación. Tiene experiencia en derecho de los recursos naturales y financiamiento de proyectos pero no función gubernamental.

Graduado de la Universidad de Buenos Aires y con un Posgrado en Derecho Empresario de la Universidad Argentina de la Empresa, Lucero ha complementado su formación con cursos y seminarios de especialización en prestigiosas instituciones internacionales. Destacan entre estos, sus estudios en la Universidad de Dundee sobre política de gobierno y estrategia corporativa en minería, así como su formación en negociación en Harvard Law School y en fundamentos de ciencias de la organización en Columbia Business School y la Universidad de Cambridge. Además, posee el título de Master of Arts, con honores, por University College London (UCL).Con una trayectoria profesional que incluye haber sido socio del reconocido estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal, así como de otros importantes estudios jurídicos del país, Lucero también ha ejercido como consultor en derecho extranjero en los Estados Unidos. Su experiencia se extiende al ámbito empresarial, habiendo ocupado posiciones en directorios y comisiones fiscalizadoras de diversas empresas mineras, distribuidoras de gas, industriales y financieras.Además de su destacada labor en el ámbito privado, Lucero ha sido un expositor reconocido en instituciones nacionales e internacionales, abordando temas vinculados a la industria minera y financiamiento de proyectos. Su contribución académica ha sido reconocida, siendo nombrado Honorary Lecturer por el Center for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy de la Universidad de Dundee, entre otros reconocimientos.