Las jubilaciones se estancaron en mínimos históricos por el decreto de la fórmula de movilidad

Finalmente, el Gobierno oficializó la nueva fórmula de ajuste de los haberes de los jubilados, que aumentarán en abril un 13,2% (inflación de febrero), más un tramo compensatorio del 12,2%, más el bono de $70.000, lo que resulta en un haber mínimo de unos $241.000. Un monto que no logra recuperar el impacto de la inflación, ya que aún con el pago de la suma extra estarían perdiendo al menos 20 puntos, lo que ubica a jubilaciones en niveles mínimos históricos.Un informe de la consultora Sur Americana Visión detalla que el ajuste fiscal se encuentra fuertemente explicado por la caída de las jubilaciones, ya que, advierte el estudio.Debido a que los bonos no alcanzan para compensar la aceleración inflacionaria, ya que la caída alcanzaría aún con el bono ascendería a 20%, el gasto en el sistema previsional en términos del PBI están en 5%, aún con los aumentos, por lo que concluye queDe acuerdo al cronograma establecido, en los meses de mayo y junio el haber final también será ajustado por la inflación de marzo y abril pero la forma de llegar a ese número será la siguiente: se abonará bajo la forma de "pago a cuenta", dado que ese porcentaje deberá calcularse en base a la ley aún vigente que es trimestral.Por ejemplo, si con la ley actual el trimestre (abril, mayo junio) dio un aumento del 17% y la inflación fue del 20%, cobrarán los 3 puntos adicionales. Dado que en julio ya queda derogada la ley actual, se comienza con el cálculo directo con la inflación de mayo. Lo que quedará en forma discrecional a cargo del Poder Ejecutivo será el monto de los bonos, que en caso de no actualizarse favorecerán la licuación de los haberes jubilatorios.El ajuste por inflación hace que no exista ningún mecanismo para que los haberes jubilatorios recuperen el poder adquisitivo perdido.El ministro del Interior, Guillermo Francos, explicó queEn declaraciones a Radio Rivadavia, Francos insistió en que". En el borrador de la nueva Ley Ómnibus, el Gobierno había propuesto una fórmula jubilatoria que indexe por inflación a partir de abril con una compensación adicional del 10% por la inflación de enero.Los bloques dialoguistas de Diputados exigían una compensación mayor, que contemple enteramente lo que los jubilados y pensionados perdieron por la inflación del primer mes del año, que fue del 20,6%, pero finalmente optó por un porcentaje mucho menor.