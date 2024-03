Milei viaja a Miami con Karina por un premio de la comunidad judía del escándalo de los túneles

El presidente Javier Milei volverá a viajar al exterior después de Semana Santa y nuevamente será una salida del país de caracter personal y relacionada a su práctica religiosa

Este viaje será acon motivo de ser reconocido comopor laEl Jefe de Estado fue invitado el 10 de abril al nuevo centro jabadista de Bal Harbour, en Miami. Viajará allí con su hermana y secretaria General de la Presidencia,, el rabinoy el empresario, nominados para las embajadas de Israel y Estados Unidos respectivamente.Además de Milei, su hermana Karina también recibirá la distinción como embajadora "de la Luz" por la entidad que apoya al exmandatarioLa invitación al evento dice expresamente que se le otorga la distinción de Embajador Internacional de la Luz por “su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, la esperanza y la positividad frente a la oscuridad" así como "sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global”.Milei y su gobierno no actuaron como otros gobiernos de América Latina -como Brasil, México, Chile y Bolivia-, quienes criticaron a Israel por su represalia en la Franja de Gaza, con bombardeos y bloqueos a la salida de civiles, a los ataques de Hamás del 7 de octubre. De hecho, el mandatario argentino viajó a Jerusalén a darle su apoyo aEl segundo dato llamativo de este viaje de Milei es que visitará nuevamente a la comunidad judía ortodoxa Jabad-Lubavitch. Es que el Presidente estuvo en noviembre del año pasado en la sinagoga de la sede mundial de Jabad-Lubavitch, en Brooklyn, donde en enero, unos meses después, el Departamento de Policía de Nueva York intentó llenar y sellar un túnel secreto y una habitación que encontraron en la sala de oración del lugar.Jabad-Lubavitch es una organización ortodoxa jasídica, una de las más influyentes del movimiento judío y cuya sede internacional se ubica en Brooklyn. El extraño pasadizo habría sido construido por un grupo de jóvenes judíos jasídicos.Al parecer, presuntos miembros de un movimiento promovido por el difunto rabino Menajem Mendel Schneerson tenían casi un año excavando bajo la sinagoga. De acuerdo con información citada por The New York Post, el camino se descubrió en diciembre del año pasado, cuando los vecinos alertaron de que habían escuchado ruidos sospechosos.Sin embargo, por los hechos la policía detuvo a 12 personas de la comunidad judía que intentaban con violencia bloquear los operativos. Este lugar se encontraba abandonado y a menos de una cuadra de la sinagoga. No obstante, hasta el momento se desconoce el motivo exacto por el cuál empezaron a cavar el túnel, pero en los videos se pueden ver carritos de bebes y colchones ensangrentados.Milei había visitado ese mismo lugar antes de las elecciones presidenciales y luego, una vez electo, volvió a estar allí en noviembre para realizar un "acto de agradecimiento" por el triunfo en las urnas.