El Gobierno minimizó el impacto de los recortes a las cajas previsionales de 13 provincias

El ministro del Interior, Guillermo Francos, buscó relativizar este sábado el impacto de los recortes por decreto a las cajas previsionales que afectan a 13 provincias, al asegurar que “las partidas están” pero que “se reasignaron”.“No es que se eliminaron las partidas para las transferencias a las cajas de jubilaciones no trasferidas, las partidas están, se reasignaron. El dinero va a ir en otras partidas, eso no se ha tocado. Lo único que está en discusión son los montos”, explicó el funcionario en diálogo con Radio Mitre luego de los recientes dichos del gobernador Ignacio Torres.En ese sentido, indicó que hay un problema de “stock de la deuda, que no es responsabilidad del actual gobierno", y agregó: “Hay deudas del gobierno nacional con las cajas transferidas hace muchos años, un montón, difícil de clarificar porque hay auditorías pendientes”.Tras ello, el ministro sostuvo que los montos que el Estado tiene que enviar y lo que las provincias reclaman “a veces difiere”, y que por eso “se están realizando las auditorías para dar con los verdaderos montos a transferir”. También aseguró que esto no se trata de un recorte, ya que “el dinero va a ir en otras partidas”."Lo único que está en discusión son los montos a transferir, se están haciendo auditorías, quedémonos tranquilos porque si no, se arma bola de nieve”, insistió.Por último, cerró: “Lo que está por ley no se va a dejar de reconocer, sólo que para pagarlo tiene que estar claro qué es lo que se paga. A veces hay exageraciones en lo que se plantea como necesidad y eso claramente es obligación del funcionario público, que tiene que habilitar la transferencia, saber lo que está debitando y cuál es el monto”.Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional. La decisión del recorte afecta a Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.Esas cajas pagan las jubilaciones de los empleados públicos provinciales y se financian primariamente con los aportes de los trabajadores, a quienes se les realiza el descuento correspondiente.