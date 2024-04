Estatales en plan de lucha: el gobierno militariza edificios públicos mientras los despedidos hacen paro y movilización

Este miércoles será un día que marcará la Presidencia de Javier Milei. Miles de despedidos por el Estado se harán presentes en los ministerios y dependencias del poder ejecutivo para ocupar sus puestos de trabajo. Se espera que en los molinetes no los dejen ingresar y el jefe de Estado ya adelantó que mandará a la policía para impedir que protesten.En el marco de los despidos a trabajadoras y trabajadores estatales, el presidente Javier Milei decidió militarizar las diferentes secretarías y ministerios para evitar que ingresen a protestar a las dependencias. Dijeron presente la Gendarmería, Infantería y la Policía Federal, bajo la orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Ya son más de 8 mil los despedidos y según anunció el portavoz Manuel Adorni, la semana pasada, el número total alcanzará las 15.000 bajas.A través de sus redes oficiales, ATE Capital confirmó que las dependencias estatales amanecieron con fuerzas de seguridad en su interior, buscando frenar la avanzada de las trabajadoras y los trabajadores estatales despedidos a lo largo de todo el fin de semana. Según señalaron a El Destape, superan las 8 mil bajas de contratos hasta el momento. "Comienza el día y ya vemos a las fuerzas de seguridad más ocupados en amedrentar trabajadores que en sus propias funciones como combatir el narcotráfico", apuntaron.Los contratos de los trabajadores y trabajadoras del Estado podrán extenderse hasta el 30 de junio. Javier Milei había amenazado con 70 mil despidos. En medio de los despidos masivos y del paro de ATE, el Gobierno de Javier Milei habilitó la extensión de los contratos de trabajadores estatales por tres meses. Lo hizo luego de que el propio presidente Javier Milei amenace con la posibilidad de miles de despidos en el sector público.Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contabilizan ya 8297 despedidos concretados y llaman a un paro para el miércoles.afirmaron desde ATE.El gremio ATE adelanta que hará siete asambleas en diferentes ministerios que comenzarán a las 9 y que terminarán pasado el mediodía. Los trabajadores intentarán ingresar a su puesto de empleo para no hacer lo que se conoce en la legislación laboral como abandono de trabajo y allí se espera que se enfrenten a la policía.escribió el abogado Alejandro Fargosi en un mensaje de X, ex Twitter, que fue replicado por el presidente de la Nación.Los gremios temen que pase lo que ocurrió en el macrismo: listas de despedidos con ministerios militarizados y con vallas para no ingresar.Como ocurre con otros temas como la coparticipación o el mega DNU, el presidente Milei y sus ministros difunden información diferente. El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que los despedidos en esta nueva ola serán 15.000 empleados que se suman a los más de 9.000 de diciembre, mientras que Milei dijo en el IEFA Latam Forum que echaron a 50.000.Lo cierto es que hasta el momento fueron notificados de los despidos 8297 empleados públicos, de acuerdo a un relevamiento que lleva adelante ATE contabilizando los telegramas que fueron recibiendo en los últimos días y las comunicaciones que dieron a conocer altos funcionarios dentro de los ministerios.