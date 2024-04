Las provincias patagónicas buscan conformar una Agencia de Desarrollo

El gobernador de La Pampa,, confirmó la intención de las provincias patagónicas de conformar una Agencia de Desarrollo con el eje puesto en el "trabajo y la producción".Ziliotto explicó quetrabajan en la conformación de "una Agencia de Desarrollo, que permita potenciar la actividad económica a partir de los recursos y capacidades de cada uno". "Esa es la agenda que nos une", remarcó.A su vez, destacó la fórmula pampeana, que lleva ya 40 años, con "un sector público ordenador de la actividad, un sector privado dinámico y comprometido con la producción".El gobernador pampeano se refirió a la reunión que tuvo con el resto de los mandatarios patagónicos en la sede de la CAME en Buenos Aires y aseguró que en ese encuentro coincidieron en una postura en favor de "la producción y el trabajo", contraria a las "ingenierías financieras" en las que confía el presidente Milei.apuntó en ese sentido, cuestionó al gobierno de Javier Milei al señalar que "ni producción, ni trabajo figuran en su agenda". "No se puede gobernar sin las provincias ni con provincias débiles, porque las provincias marcamos el rumbo productivo del país", advirtió.Por otro lado, el mandatario habló del "Pacto de Mayo", impulsado por el Presidente, y antes de confirmar si irá o no, aclaró que "ninguno de los gobernadores tiene el texto". "No sabemos de qué se trata, más allá de los títulos", expresó y se mostró preocupado por la "baja calidad institucional