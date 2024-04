Millonarios, en la lista de Forbes: hay seis argentinos entre los más ricos del mundo

Se difundió el nuevo ranking Forbes y hay seis argentinos que integran la célebre lista de las personas más ricos del mundo. Según las estadísticas de este año, de ese total, hay cuatro que están entre las 1.000 personas más acaudaladas del mundo mientras que sólo uno se encuentra entre las primeras 500. En la lista no hay mujeres argentinas.El célebre ranking de la revista Forbes está encabezado por el francés Bernard Arnault y el sudafricano Elon Musk con fortunas que ascienden a los U$S 233.000 millones y U$S 195.000 millones respectivamente. Para calificar en este ránking se debe contar con al menos U$S 1.000 millones ya que se trata de la lista de “billonarios” más ricos del mundo.En el puesto 453 y con una fortuna de U$S 6.300 millones, se encuentra el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, En tanto que varios puestos por debajo, entre las 1.000 más ricas, se encuentra Paolo Rocca, el líder del Grupo Techint. Registrado como italiano en el ranking de Forbes, ocupa el puesto 529 con un patrimonio de U$S 5.600 millones.También aparecen Alejandro Bulgheroni y Gregorio Pérez Companc como nombres de habitual participación en el ránking de Forbes. El dueño de Pan American Energy (PAE) aparece en el puesto 624, con una fortuna valuada en U$S 4.900 millones, mientras que con U$S 3.900 millones, Perez Companc y familia aparecen en el puesto 809.El grupo selecto de los argentinos se completa con Eduardo Eurnekian y Eduardo Costantini. El dueño de Corporación América, con la gestión a su cargo de Aeropuertos Argentina 2000, cuenta según Forbes con una fortuna de U$S 3000 millones que lo ubica en el puesto 1104. Al mismo tiempo, la fortuna del gurú de las finanzas y desarrollador inmobiliario, también creador del museo Malba, asciende a los U$S 1.400 millones y se ubica en el puesto 2152.¿Messi no está? es una pregunta recurrente cada vez que se publica el ránking. El mínimo para acceder al codiciado listado supera los cuatro dígitos. La Argentina no ha sido pródiga en las últimos años en generar ese tipo de fortunas.- Bernard Arnault (LVMH)- Elon Musk (Tesla)- Jeff Bezos (Amazon)- Mark Zuckerberg (Meta)- Larry Ellison (Oracle)- Warren Buffett (Berkshire Hathaway)- Bill Gates (Microsoft)- Steve Ballmer (Microsoft)- Mukesh Ambani (Inversor diversificado)- Larry Page (Google)