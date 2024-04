La UTA se declaró en estado de alerta y adelantó que podría haber paro de colectivos en el AMBA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se declaró este jueves "en estado de alerta" y el lunes podría ir a un paro de colectivos en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La advertencia de la medida de fuerza se da luego de que las cámaras empresarias rechazaran el reclamo del sindicato por el aumento de los salarios.El gremio advirtió ayer mediante un comunicado que, en caso de no llegar a un acuerdo salarial con la Secretaría de Transporte, este lunes 8 de abril podría haber un paro de colectivos en el AMBA. "La falta de ingresos suficientes para cubrir los costos de la actividad genera situaciones de este tipo", señaló el gremio en el documento difundido en redes sociales.“En el marco de las paritarias del sector, se acordó con las Cámaras Empresarias del AMBA, signatarias del Convenio Colectivo de la actividad, la nueva escala salarial para los trabajadores. Dicho acuerdo ha sido homologado por la Secretaría de Trabajo con fecha 19 de febrero pasado”, resaltaron.Y agregaron: "El sector empresario manifiesta que no puede asumir el pago de los salarios del mes de marzo en las condiciones convenidas, debido a motivos de índole económica que atribuyen a las decisiones de la Secretaría de Transporte. Con esta posición del sector empresario, nuestros trabajadores estarían cobrando un salario significativamente menor al percibido por el mes de febrero”.“Entendemos que solo a través de la intervención debida de los funcionarios con competencia en el área, es que resultara posible solucionar los problemas, en este caso debería la Secretaria de Transporte convocar a todas las partes involucradas y evitar que medidas extremas, no deseadas por las partes, afecten la necesaria paz social”, concluyeron.Hace pocas semanas, la Secretaría de Transporte había resuelto dejar de subsidiar a 1.637 colectivos en el AMBA porque detectó supuestas irregularidades.