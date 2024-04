Villarruel reabrió la grieta con Milei: convalidó un aumento del 16% para senadores

La vicepresidenta Victoria Villarruel reabrió la polémica en torno a los aumentos de sueldos que hubo este año a los legisladores. En esta oportunidad, convalidó un aumento del 16% para los senadores nacionales correspondiente al mes de enero.A principios de marzo, el presidente Javier Milei cuestionó de manera directa subas en los salarios de senadores y diputados del 16% para enero y del 12% para febrero. Luego de las críticas del mandatario, los titulares de ambas cámaras, Villarruel y Menem, se habían comprometido a retrotraer estos aumentos.Según informaron a CORTA fuentes parlamentarias, los miembros de la Cámara Alta cobraron su sueldo de marzo con el aumento del 16% de enero incluído, lo que indica que si bien Villarruel retrotrajo parte de la suba (el 12% correspondiente a febrero) no dispuso que los salarios vuelvan a los valores de diciembre, tal y como había indicado el mandatario.A fines de marzo, Villarruel se manifestó en desacuerdo con la baja de los sueldos de los senadores y aseguró: "Para mí tienen que ganar bien. No ganan bien""Si no reciben un salario para la importantísima tarea que les delegamos, solo van a poder ser legisladores los ricos", planteó la titular del Senado en una entrevista televisiva.