Kicillof y Moyano acordaron una paritaria del 45% y no habrá paro de Camioneros el lunes

#PabloMoyano junto a @Kicillofok y @waltercorreaok firmaron la homologación del acuerdo paritario de camioneros en la Provincia de Buenos Aires. De esta manera los trabajadores y trabajadoras cobrarán el incremento de paritarias correspondientes al 25% en marzo y el 20% en abril pic.twitter.com/f0rekH5GBE — infocamioneros (@cgt_camioneros) April 5, 2024

La comisión directiva de Camioneros Buenos Aires, encabezada por, se reunió este viernes con el gobernador bonaerensey el ministro de Trabajo,, para homologar el acuerdo paritario que implica un 45% a partir de la próxima semana por lo que hubo marcha atrás con el paro anunciado para este lunes.El aumento incluye el 25% de marzo y el 20% del mes de abril, por encima de lo que busca imponer el gobierno nacional de Javier Milei.reconocer las paritarias de una organización gremial como es Camioneros. A partir del lunes vamos a cobrar el 25% de aumento, rompiendo las paritarias que había puesto Nación como techo", manifestó el dirigente sindical ante aplausos y vítores de los presentes en las calles.Así lo anunció frente a los trabajadores Moyano, quien además apuntó contra el presidente Javier Milei: "No reconocen las paritarias, aumentan, mienten con la inflación. Lo que a los dirigentes gremiales nos duele es que muchos trabajadores, equivocados o no, han votado este proyecto y hoy estamos en la calle peleando para que cambie este modelo económico".En ese contexto, Moyano respaldó a Kicillof y aseguró que estará a su lado en el futuro, "eternamente agradecidos por haber firmado y homologado las paritarias", marcó. "El gobernador de la provincia de Buenos Aires, y si Dios quiere futuro presidente de la Nación. Creo que el compañero", remarcó.Por su parte, el viernes por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que la paritaria no será homologada por la Secretaría de Trabajo. "Las paritarias se van a homologar en cuanto sean razonables", dijo descartando reconocer el aumento establecido por Kicillof.Sin embargo, admitió que "hay 96.000 trabajadores en la provincia" que se verán beneficiados con la paritaria. "Eventualmente un conflicto viene", aseguró. Más allá de esto, con la homologación de la provincia de Buenos Aires, se asegura -por ejemplo- la recolección de residuos y la recolección en los hospitales, ya que las empresas están obligadas a brindar dicho aumento.