Qué pasa en Ecuador, por qué ingresó a la embajada de México y cuáles pueden ser las consecuencias para la región

Entre Ecuador y México se desató un conflicto diplomático sin precedentes después de que la policía ecuatoriana irrumpiera en la embajada del país azteca y se llevara al exvicepresiente Jorge Glas por la fuerza. Este acto del gobierno de Daniel Noboa fue condenada por sus pares en Brasil y Colombia, Lula Da Silva y Gustavo Petro.

Mientras que Glas era trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, el gobierno mexicano anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Quito,Videos que circularon en redes sociales mostraban a policías trepando paredes de la embajada, que estuvo desde desde la mañana del viernes custodiada por militares, y la agresión física a Roberto Canseco, quien quedó como encargado de la misión luego de que la embajadora Raquel Serur fuera declarada persona no grata, informó el diario mexicano La Jornada.", expresó el mandatario mexicano en sus redes sociales, apenás se enteró del hecho.Minutos después la canciller mexicana, Alicia Bárcena, pasó de la suspensión a la ruptura de relaciones con Quito.territorio soberano.La entrada de la policía representa una violación a la Convención Americana sobre Asilo, que establece los derechos y procedimientos para otorgar y proteger el asilo político, y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que regula las relaciones entre países y protege la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, como las embajadas.El gobierno de Daniel Noboa intentó justificar su ingreso forzado a una embajada extranjera con un comunicado., añadió.La escalada de tensión entre los dos países latinoamericanos comenzó el jueves, cuando el Gobierno de Ecuador anunció la expulsión de la embajadora mexicana Serur. Esto ocurrió después de que López Obrador expresara que, en su opinión, el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio había perjudicado al correismo en las elecciones.Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenara cerrar la embajada de su país en Ecuador como respuesta a la irrupción de la Policía local en el edificio, todo el cuerpo diplomático mexicano abandonó Quito este domingo al mediodía."El personal diplomático de la embajada de México en Ecuador ya viaja de vuelta a México desde Quito", informó la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter)., agregó.Después del violento accionar del gobierno ecuatoriano, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador decidió romper las relaciones diplomáticas. La irrupción de las fuerzas de seguridad en la embajada ocurre en medio de un conflicto armado interno, al cuál la cancillería ecuatoriana se refiere en el comunicado publicado en redes sociales, pero que según los expertos en el tema no tienen relación alguna.Esto podría implicar consecuencias como la ruptura de las relaciones internacionales pone en gran detrimento este momento, lo que ocurre con los migrantes ecuatorianos que atraviesan México.Sectores de la derecha en Ecuador expresaron su preocupación por el impacto internacional de este incidente. Comparando la situación con épocas de dictaduras en Argentina y Chile, señalan que nunca antes se había invadido una embajada para arrestar a un preso político.Durante la invasión de la embajada mexicana generó un gran despliegue militar, que según el periodista Orlando Pérez, radicado en Ecuador, no se vio durante el fin de semana pasado por Semana Santa, donde ocurrieron 137 muertes violentas en tres días. Además, de ataques en otras regiones del país., dijo al canal C5N."Por lo tanto se ve desproporcionado, abusivo, una necesidad de imponer cierta norma en medio de un estado de violencia criminal muy alto", criticó ya que pareciera que el único objetivo del Gobierno actual de Ecuador es