Karina Milei lanzó La Libertad Avanza en CABA y empieza la nacionalización del partido hacia 2025

Más de tres cuadras de fila y cientos de militantes libertarios protagonizaron las calles de Palermo en la tarde del domingo: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezó el primer acto de preafiliación de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires como partido único y oficial.El evento se llevó a cabo a puertas cerradas en bar Gabbana, ubicado en Godoy Cruz al 1752, con la presencia de dirigentes oficialistas como los diputados Alberto Benegas Lynch, Lilia Lemoine y el referente libertario en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, entre otros.El operativo para transformar a La Libertad Avanza como partido nacional comenzó este domingo en CABA y ya está en marcha. Al frente de las ideas libertarias en el territorio porteño se encuentran un grupo de jóvenes con pasado en el Partido Libertario y encolumnados detrás de Karina Milei: el ex candidato a diputado Juan Pablo Scalese será, a priori, el principal dirigente en ese distrito y el encargado de conseguir el sello partidario.Los esfuerzos, según el armador porteño, se centrarán ahora en obtener la mayor cantidad de preinscriptos para su posterior afiliación "y seguir trabajando en la presentación del expediente de La Libertad Avanza en CABA, para que se convierta en un partido en sí. Hay que continuar a nivel territorial en la Ciudad de Buenos Aires, en cada una de las comunas".La presentación de LLA-CABA ya generó los primeros roces con el Partido Libertario, fuerza que tiene a Nicolás Emma y a Ramiro Marra como principales referentes y que sería desplazada como el principal movimiento en el territorio. "No estaban siendo representativos", aducen desde los pasillos de La Libertad Avanza. En el Partido Libertario, a modo de respuesta, divisan a la iniciativa como algo "poco relevante". "Nosotros nos estamos encolumnando detrás de Karina (Milei) para que ella y el Presidente de la Nación tengan su partido propio a nivel nacional. Estamos esforzándonos por eso", explicó por su parte Scalese.Dejó de ser un secreto a voces y pasó a la realidad: Karina, la hermana, "El Jefe", la idearia de toda la estructura política del Gobierno de Javier Milei, mueve sus primeras fichas de cara al 2025. En las altas esferas de la cúpula dirigencial no confirman una candidatura a senadora o diputada en los próximos comicios legislativos, pero tampoco lo descartan. "La última palabra la tiene Karina, es la voz del presidente", explican a Ámbito.Antes de anticiparse al 2025, en el interior de LLA ven en Karina Milei a la presidenta máxima del partido que buscará tener representación en los 24 distritos electorales del país: "La única que genera esa cuota extra de confianza y de raciocinio en el ámbito del Presidente es Karina, la idea de que sea la presidenta tiene que ver con resguardar a todos aquellos que tienen una tarea fundamental en el armado político".Desde el entorno de la secretaria marcan a los Menem -el titular de Diputados, Martín, y el principal asesor de Gobierno, Eduardo "Lule"- como los ejecutores del plan electoral 2025. Ambos funcionarios ganan terreno dentro del círculo íntimo del Presidente y la sociedad Menem-Milei ya es más que un hecho. "Lo que se está mostrando de a poco es una línea política muy clara entre los Menem y los Milei: son los que marcan el caminito político que está haciendo el Gobierno", cuentan desde el Poder Ejecutivo.La conformación de un partido nacional llevada a cabo por el clan Menem-Milei tendrá dos objetivos. El primero, "filtrar por lealtad". Javier Milei quiere tener a los suyos cerca y para eso designará a los "fieles" al frente del partido: "Pidió que se valore, que se respete a los que hasta ahora han trabajado de forma leal y efectiva y que se han roto el lomo para que estemos gobernando".El segundo objetivo será el de romper con la alianza electoral 2023 para "no depender de nadie". El Partido Demócrata, el Partido Libertario, Fuerza Republicana, la Unión Celeste y Blanco, el Partido Fe y el Partido Renovador Federal, Movimiento, Integración y Desarrollo (MID), los principales movimientos con raíces en el radicalismo, el peronismo y otras corrientes históricas de la política argentina que prestaron su sello en los últimos comicios, serían eyectados una vez que La Libertad Avanza tenga representación única en todas las provincias.Los principales requisitos de la Justicia Electoral Argentina para que eso suceda son tres:- Reunir 4.000 adhesiones por distrito.- Alcanzar el número pretendido de adeptos en un total de cinco provincias.- Llamar a elecciones internas en un plazo de 180 días para la designación de un presidente.