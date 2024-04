Milei dijo que permitió la base de EEUU en Ushuaia porque planea "recuperar Malvinas"

Después de su discurso el pasado 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente de la Argentina, Javier Milei, esbozó su plan para que el país recupere la soberanía de las Islas Malvinas, así como las Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.El territorio de ultramar, perteneciente al Reino Unido, es el litigio pendiente por resolver entre Buenos Aires y Londres desde la Guerra en 1982. Con el restablecimiento de las relaciones bilaterales tras el fin del Gobierno de Margaret Thatcher, la Casa Rosada ha intentado por todos los medios negociar, sin éxito alguno, con Downing Street. Por el momento, el asunto sigue en manos del Comité de Descolonización de Naciones Unidas.Milei deslizó una de las claves para sentarse a negociar con el país británico, como el respeto que debe ganarse el país ante la comunidad internacional.Sin embargo, no es el único paso, dado que otra clave fundamental pasa por Estados Unidos como protagonista.La recuperación de las islas es uno de los objetivos de su mandato, y vincula dicho camino a la instalación de la base militar de Estados Unidos en Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Sin embargo, señaló que se trata de un “proceso largo” aunque sí mencionó que es “el primer paso”. De hecho, consideró a Washington como un aliado, independientemente de quién gobierne.dijo en una entrevista a la emisora Neura Radio. Además, el mandatario recordó que Ushuaia es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. “Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas”.No mencionó fecha para el inicio del reclamo de la soberanía de las islas, pero sí aseguró que todo se llevará a cabo por la vía diplomática. También ratificó Milei a Estados Unidos e Israel como sus principales aliados en política exterior, además de la adquisición de 24 aviones F-16. Fruto de esa nueva alianza entre Buenos Aires y Tel Aviv, surgió la idea de trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén.Dicha inversión en material militar escenificó un ejemplo de la apuesta firme por las Fuerzas Armadas del país, dentro de la denominada “argentinas. Están representadas por el Ejército Argentino (EA), la Armada de la República Argentina (ARA) y la Fuerza Aérea Argentina (FAA), además del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFFAA)Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.