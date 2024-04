Casi roto LLA: el eje Karina-Menem desplazó a Zago e impuso a Bornoroni como jefe de bloque en Diputados

Quiero agradecer a todos mis compañeros de @LLibertadAvanza por haberme elegido como el nuevo presidente de bloque.



Vamos a seguir trabajando para aprobar las leyes que necesita @JMilei para sacar adelante al país.



VLLC!!! — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) April 11, 2024

Tras la pelea del miércoles por la designación de autoridades en la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, el ejetomó la decisión de desplazar ade la presidencia del bloque de Diputados de La Libertad Avanza y posionó al legisladorcomo su reemplazo.“Quiero agradecer a todos mis compañeros de La Libertad Avanza por haberme elegido como el nuevo presidente del bloque.para sacar adelante al país. VLLC!!!”, agradeció Bornoroni en X (antes Twitter) su nuevo cargo, al que accedió con 36 votos a favor.La decisión se tomó en una reunión de bloque de la que no participó Zago, pero sí Martín Menem con quien estalló la interna luego de la designación deEl presidente de la Cámara baja había suspedido la convocatoria a la reunión que iba a elegir las nuevas autoridades minutos antes de su inicio, pero los diputados líderados por Zago avanzaron con el encuentro y nombraron a la periodista al frente de la comisión.Zago y Pagano aseguran que contaban con el visto bueno de Javier Milei. Sin embargo,. “Los actos posteriores al levantamiento formal de la reunión, carecen de validez reglamentaria, no hay acta constitutiva válida ni autoridades formalizadas para efectuar citaciones o notificaciones”, dijo.Sin embargo, el estallido de la interna de LLA no es nuevo. Hace dos semanas, a pedido de Martín Menem y la secretaria general de la Presidencia,, un grupo de libertarios ya había intentado remover a Zago como jefe del bloque. Pero un mensaje de Javier Milei, que reconoció no estar al tanto de la maniobra, terminó desactivando la arremetida. Zago continuó como titular de la bancada con una relación tirante con el presidente de la Cámara baja.Este miércoles, con el Presidente en Estados Unidos, finalmente Menem logró bajarlo. Según trascendió, el pedido vendría de Karina descontenta con el nombramiento de la periodista que incluso habría llamado furiosa desde Miami para dar marcha atrás con la decisión.Recientemente, el diputado ganó una disputa en la Justicia Federal para quedarse con el sello partidario La Libertad Avanza en Córdoba, su provincia de origen. Todo es parte del plan de la hermana del Presidente para marginar a los partidos menores que conformaron la alianza política que llevó a Milei a la Casa Rosada.Incluso en la tarde del miércoles durante una entrevista con LN+, Zago se había adelantado a su final al asegurar que no tendría problema en dejar la presidencia: “No me quedo colgado de un carguito. Si quieren que me corra como presidente del bloque, tienen todo el derecho los diputados”.Luego, desde su entorno, fuentes admitieron a Infobae que sería una posibilidad armar un espacio propio”. Los leales a Zago podrían agruparse en un bloque propio, que igualmente responderá políticamente al Presidente.Si su desplazamiento parece haber sido decidido por la dupla Karina-Menem, Zago había planteado dudas sobre la relación entre ambos antes de ser corrido: “Si hubiera algún inconveniente, la Secretaria General de la Presidencia me hubiese llamado”.En esa línea, cuestionó al presidente de la Cámara de Diputados Pagano, quien en declaraciones a Infobae sostuvo: “Todo esto ocurre mientras el Presidente está en Estados Unidos, cuando estaba acá no hubo problemas”.