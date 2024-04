"Yo lo banco al pelu": Santi Maratea salió a apoyar a Milei

#Declaraciones | Santiago Maratea se posicionó a favor de Javier Milei: "Yo lo banco". pic.twitter.com/awJDaTXgm0 — Política Argentina (@Pol_Arg) April 11, 2024

El influencersalió a respaldar al presidente Javier Milei yEl mediático contó que siente cercanía con el jefe de Estado porque lo respaldó cuando hizo una colecta por los incendios en Corrrientes., dijo Maratea en una entrevista con Luis Novaresio en La Nación.Luego contó que su afinidad con el jefe de Estado es por un apoyo personal que recibió cuando lo cuestionaban por la colecta por los incendios en Corrientes. "Hay algo muy genuino que es que él me bancó a mí.Cuando hice la colecta para Corrientes, que me salieron a matar muchos medios y no tiendo porqué, Milei me salió a bancar. En ese momento dijo ´le deberían dar el premio Adam Smith de oro´", dijo.Luego contó que se informa de la actualidad mediante "las tendencias de Twitter".