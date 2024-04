Kicillof: "En la Provincia, siempre habrá vocación y trabajo para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración del Jardín Maternal N°1 del municipio de Alberti, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el intendente local, Germán Lago; y la directora, María Emilia Farías. A su vez, firmó un convenio para el dictado de una nueva diplomatura en el marco del Programa Puentes y puso en funcionamiento nueva infraestructura educativa dentro del Centro Universitario.“Mientras el Gobierno nacional dice que hay que destruir al Estado porque es una organización criminal, nosotros estamos convencidos de que el Estado es este jardín maternal y toda su comunidad educativa”, destacó Kicillof y agregó: “En la provincia vamos a seguir trabajando para que los pibes y pibas tengan derecho a la educación desde los 45 días y hasta que finalicen sus carreras universitarias”.En ese sentido, el gobernador señaló que “el cálculo no puede ser nunca de costo y beneficio individual: no es un gasto o un despilfarro, nosotros invertimos en la educación pública porque queremos que los chicos y las chicas bonaerenses se reciban y aporten al desarrollo de la provincia”. “Lo hacemos con jardines pero también con carreras universitarias porque poder estudiar a lo largo de tu vida en el pueblo en el que naciste es una cuestión de igualdad y justicia social”, expresó.En tanto, Sileoni expresó que “en la provincia no podemos coincidir con las ideas que propone hoy el Gobierno nacional: acá no hay lugar para la crueldad y el recorte del sistema educativo”. “Nosotros celebramos cada escuela nueva porque es un ámbito de refugio, abrigo y aprendizaje: con este jardín maternal estamos construyendo una sociedad más justa y equitativa”, sostuvo.El nuevo jardín está ubicado en el Barrio Cavagnaro y se construyó a partir de una inversión de $235 millones y posee una matrícula de 41 niños y niñas de entre 45 días y 2 años. “Este es el primer jardín maternal público en nuestra localidad, un hecho histórico que sólo un Estado presente, activo y promotor puede realizar: aquí vamos a construir las bases del futuro de cada niño y cada niña del barrio”, explicó la directora Farías.Tras el convenio celebrado hoy comenzará en los próximos meses el dictado de la Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos que ofrece la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se suma a las licenciaturas en Administración Agraria y Gestión Educativa de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) que se imparten en el Centro Universitario, donde se inauguró también una nueva aula equipada con mobiliario, computadoras y proyector.Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, señaló que “estamos dando pasos muy importantes para seguir fortaleciendo la educación universitaria, pública y gratuita en el partido de Alberti”. “Mientras el Gobierno nacional dice que las universidades deben recortar gastos que supuestamente son superfluos, nosotros vamos a continuar construyendo y ampliando centros de estudios superiores en la provincia de Buenos Aires”, agregó.Por su parte, Lago remarcó: “En Alberti tenemos una política pública fuerte y pujante en materia educativa porque estamos convencidos de que es la herramienta más importante para el desarrollo de la comunidad”. “Aquí el Estado está presente y se hace visible a través de la articulación entre la provincia y el municipio para resolver los problemas y atender las necesidades de la gente”, manifestó.Durante la jornada, Kicillof se acercó hasta la zona en la que se construye el edificio de la Escuela Secundaria N°3, cuyas obras fueron paralizadas por la falta de respuesta del Gobierno nacional.“Este es un efecto práctico de las ideas del anarco-capitalismo: una obra escolar muy esperada por la comunidad, que está avanzada y hoy sufre las consecuencias del recorte y el ajuste del Gobierno nacional”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Vamos a reclamar para que nos devuelvan los fondos que nos quitaron ilegalmente y para que finalicen las obras: si no las quieren terminar, entonces que respondan y las transfieran a la provincia, donde siempre habrá vocación y trabajo para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.En el barrio Cavagnaro, uno de los más poblados del casco urbano, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, también pusieron en funcionamiento una posta de seguridad que contará con efectivos policiales las 24 horas. Por último, junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, visitó las instalaciones de la Planta de Reciclado Municipal y el Parque Ambiental, ubicados en el mismo predio, donde se entregó indumentaria, elementos de protección personal y bolsones big bag para los 20 trabajadores del lugar. Allí recorrieron también el sector de paneles solares que fueron instalados por los alumnos de la Escuela Técnica N°1.