El Gobierno oficializó a Luis Lucero como nuevo secretario de Minería

El Gobierno nacional designó oficialmente este martes ala funcionaría que permanecía en el cargo desde la gestión de Alberto Fernández. Se trata de una formalidad porque Lucero ya se encuentra en funciones desde fines de marzo.La oficialización se confirmó a través el Decreto 307/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, en el que el Ministerio de Economía aceptó la renuncia de Royón -con fecha del 9 de febrero- y definió el nombramiento de Luis Enrique Lucero frente de la Secretaría de Minería de la cartera bajo la órbita de Luis Caputo."Lucero, que t", destacaron desde el gobierno de Javier Milei a través de un comunicado.En este sentido, desde el Ministerio de Economía, resaltaron que el nuevo secretario ", destacándose el Center for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy, University of Dundee, donde fue nombrado Honorary Lecturer por el período Octubre 2010 a Septiembre 2013; la Rocky Mountain Mineral Law Foundation; y el United Stated Geological Survey, y ha sido reconocido como un profesional destacado en su área de práctica por numerosas publicaciones locales e internacionales".La Secretaría de Minería estaba vacante desde el 10 de febrero cuando la Casa Rosada comunicó la renuncia de Flavia Royón, que había permanecido como funcionaria tras el cambio de gobierno. En ese marco, la ex funcionaria le deseó “el mayor de los éxitos en la gestión para lograr el desarrollo de nuestro país en general y de la minería en particular”.Según detallaron desde el Ejecutivo, Lucero recibió el título de abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA); cursó un Posgrado en Derecho Empresario de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y luego varios cursos y seminarios de especialización. Se destacó en temas de política de gobierno y estrategia corporativa en minería en la Universidad de Dundee; en negociación en Harvard Law School; en fundamentos de ciencias de la organización tanto en Columbia Business School como en la Universidad de Cambridge. Lucero además recibió el título de Master of Arts, con honores, por University College London (UCL)".Ex-socio del estudio jurídico Marval O'Farrell Mairal y otros estudios jurídicos del país, también se desempeñó como consultor en derecho extranjero en Pillsbury Winthrop Shaw Pittman en los Estados Unidos. Además ocupó posiciones en el directorio y comisiones fiscalizadoras de diversas empresas mineras, distribuidoras de gas, industriales y financieras.