El Gobierno confirmó que Milei no viajará más en aviones comerciales

A pesar de sostener la bandera de la austeridad, el vocero presidencial,, informó que. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , había alertado el lunes que el jefe de Estado corre peligro en sus traslados y había pedido "cuidarlo".El presidente no puede volar más en aviones comeciales. El ministerio de Seguridad elevó un informe reservado del porqué de esta sugerencia", explicó Adorni este martes en su habitual conferencia de prensa.Ayer por la noche la ministra de Seguridad había expresado su preocupación por la modalidad de viajes del mandatario al mencionar la crisis internacional tras el ataque de Irán a Israel y el posicionamiento del gobierno argentino. “Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente”, aseguró la ministra en una entrevista en LN+.“No se ha discutido, no quisiera dar una definición sin haberlo hablado. Pero, por la seguridad presidencial, por la Casa Militar, por los pilotos de la fuerza aérea, no es lo mismo”, remarcó la ministra.