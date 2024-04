Macri, Milei y Bullrich volverán a mostrarse juntos públicamente la próxima semana

En medio se la interna en La Libertad Avanza y las negociaciones entre el PRO del oficialismo para fusionarse de cara a las Legislativas 2025,la semana próxima en la cena anual de la Fundación Libertad.La cena está prevista para el miércoles próximo en el complejo Goldencenter, en la ciudad de Buenos Aires, el lugar de reunión habitual de esa entidad., la última foto fue en el hotel Sheraton Libertador que Milei utilizó como búnker durante la campaña presidencial tras la victoria de LLA.El año pasado, el ex presidente fue el principal asistente de la cena anual que proclama la libertad de mercado, junto a Bullrich, un evento que también reunió a Horacio Rodríguez Larreta mientras ambos competían en las internas del PRO por una candidatura que al final no dio frutos. Ahora,y su par de Uruguay,, el ex presidente de España, ex ministro de Economía de Brasil.Sin embargo, las miradas estarán puestas en el encuentro de Milei con la ministra de Seguridad y el fundador del PRO, frente a la alianza que resuena entre las dos fuerzas, esta vez para ganar las legislativas del año que viene., el "arquitecto" del triunfo de Milei en el ballotage.Según trascendió, analizaron el rumbo de la gestión, y Macri volvió a hacer hincapié en la necesidad de que el Gabinete incorpore en segundas y terceras líneas a cuadros técnicos de su espacio.Poco más de un mes atrás, Macri había visitado en Olivos a Karina Milei, la decisiva secretaria General de la Presidencia, con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. En el macrismo no tienen dudas de queLa cena del próximo miércoles coincide además con lo que se supone que será el inicio del debate parlamentario de la nueva Ley de Bases que la Casa Rosada pretende tener aprobada antes del 25 de mayo para poder seguir con la firma del Pacto de Mayo.A principios de marzo, Macri ya había participado de una actividad de la fundación en su sede de Rosario con Alejandro Bongiovanni, el titular de la entidad, una visita que cobró notoriedad por una frase que el ex presidente lanzó y que despertó todo tipo de suspicacias: resaltó su apoyo al gobierno pero aseguró que el sistema de decisiones de la gestión presidencial estaba conformado por “él (en alusión a Milei), su hermana y las redes sociales”. Como dejo entrever en su momento,