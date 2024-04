El Gobierno le pidió una reunión a Lula da Silva

El presidente Javier Milei le envió una carta al mandatario brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva, para concretar una reunión. Esta carta fue entregada por la canciller Diana Mondino a su par brasileño, Mauro Vieira. Aunque el presidente brasileño no asistió a la asunción de Milei, pese a haber recibido una invitación, el gobierno argentino sigue mostrando interés en fortalecer los lazos bilaterales.

Según informes del diario Folha de San Pablo, la carta enviada por Milei a Lula contenía un saludo y expresaba el interés del Gobierno argentino en mantener una relación bilateral sólida. No se trata de una solicitud formal de audiencia, lo que requeriría que Milei viaje a Brasilia, sino más bien de concretar un intercambio que aún no tiene fecha ni lugar definido.Esta no es la primera vez que Milei se comunica con Lula. Ya en el marco de su asunción el pasado 10 de diciembre, el presidente argentino le extendió una invitación para asistir a la ceremonia de jura, con el objetivo de limar asperezas. Sin embargo, Lula optó por no asistir y envió a su representante, Vieira.