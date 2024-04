Un ex vice de Menem cuestionó a Milei: "No veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión"

En declaraciones a La Nación, el economista Carlos Rodríguez expresó su preocupación respecto a la dirección económica que está tomando el gobierno de Milei, manifestando su escepticismo sobre la efectividad de las medidas implementadas hasta el momento. El ex secretario de Política Económica de Carlos Menem se refirió la ausencia de un plan económico integral que aborde la necesidad de recuperar la inversión y el equilibrio fiscal. Criticó el enfoque centrado únicamente en controlar la tasa de inflación, señalando que esto no es suficiente para impulsar la recuperación económica.

Y agregó: "El plan de ajuste es simplemente no pagar. En estos primeros meses hay reducción del gasto en todas las áreas. Yo no veo un plan. No se les transfiere plata a las provincias. ¿A cuáles? A todas. ¿La seguridad y los sueldos? No se da plata a nadie. ¿Obra pública? Se suspenden todos los pagos de obra pública. Milei tenía un plan para transferir la obra pública al sector privado a riesgo. Pero eso no apareció más. Simplemente se cortó el presupuesto. En algún momento las vías o trenes o rutas van a empezar a fallar".

, dijo.El economista adviertió sobre la falta de transferencias de fondos a las provincias y la suspensión de pagos en áreas como la obra pública, lo que podría llevar a problemas en infraestructura en el futuro. Asimismo, cuestionó la estrategia de ajuste basada en la reducción del gasto público sin un plan claro para estimular la inversión y el consumo.A su entender,, sostuvo.En cuanto a la posibilidad de atraer inversiones, Rodríguez subrayó la importancia de enviar señales claras al mercado, lo cual, en su opinión, no se está haciendo. La falta de certidumbre y predictibilidad en las políticas económicas puede desincentivar la inversión y el gasto, lo que a su vez dificultaría la recuperación económica.