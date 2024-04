A cuatro meses del Gobierno de Milei, renuncia en promedio un funcionario por semana. Hasta el momento, unos 17 funcionarios ya dejaron su cargo en lo que fue un inicio frenético de la gestión de la La Libertad Avanza (LLA).El último en abandonar su cargo fue Maximiliano Keczeli, el número dos de la ministra Sandra Pettovello, quien estuvo hasta el pasado lunes al frente de la Secreatría Legal y técnica del ministerio de Capital Humano. Apenas duró cinco meses en el cargo.En paralelo, Mariana Hortal Sueldo renunció este miércoles a su cargo de subsecretaria de Relaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad. Así, se sumó otra funcionaria que se va del Ministerio de Capital Humano.Hortal Sueldo secundaba al secretario de Trabajo, Omar Yasín. Su nombramiento se había hecho el 15 de febrero pasado luego de que el ala dura del Gobierno desplazara de ese puesto a Horacio Pitrau, a quien responsabilizaron de promover una estrategia negociadora con el sindicalismo.El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert, y la militante libertaria Geraldine Calvella designada en el Renaper, se sumaron a la lista de funcionarios que abandonaron su cargo en los primeros meses de gestión del presidente Javier Milei. Ambos presentaron la renuncia luego de haber quedado envueltos en sendas polémicas.Guibert le comunicó este lunes al mandatario su dimisión formal, a penas semanas después de haber sido sindicado como quien permitió la firma del decreto de aumento de salaria del 45% de Milei, la vicepresidenta, ministros y secretarios. El ingeniero industrial de 75 años tenía un vínculo estrecho con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con Federico Sturzenegger, quien está a cargo la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía.Su salida se produjo pocos día antes de que el Gobierno deba resolver que hacer con los contratos de una cantidad de empleados públicos a los que se les había prorrogado sus contratos en diciembre por tres meses. A principio de mes había quedado envuelto en la polémica por las subas del 48% en los sueldos del Presidente, la vicepresidenta, los ministros y secretarios de Estado del gobierno libertario, por la cual Milei al final desplazó sólo al secretario de Trabajo, Omar Yasin.Geraldine Calvella, designada al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper), también tomó la decisión de renunciar a su cargo a raíz del revuelo generado por su designación en un cargo directivo a la corta edad de 23 años y sin la experiencia necesaria.Calvella tomó la decisión por el gran revuelo que generó su arribo al Renaper en redes sociales. Su sueldo millonario y sus 23 años, casi sin experiencia laboral, motorizaron una serie de fuerte criticas por su designación.La joven es oriunda del partido bonaerense de Saladillo y su única experiencia laboral es haber sido "asesor político" en la Cámara de Diputados, según su perfil en la red social Linkedin.El Gobierno desplazó a Alejandro Guglielmi, jefe de la Casa Militar, el órgano mixto de militares y civiles que se encarga de la seguridad presidencial, la Casa Rosada y la Residencia Oficial de Olivos.Guglielmi había llegado al cargo durante la administración de Mauricio Macri y se mantuvo también durante los cuatro años de Alberto Fernández.Su desplazamiento trascendió este viernes en Casa Rosada pero aún no se había comunicado la noticia de manera oficial y, por ende, tampoco se sabía el nombre del militar que lo sucederá en el cargo.Como la Casa Militar se encuentra bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, que comanda Karina Milei, vinculan la remoción del jefe a un posible desencuentro con la hermana del Presidente, que por esos roces habría tomado la determinación de desplazarlo del cargo.El Director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, que por su experiencia había sido requerido por la actual gestión luego de ocupar el cargo durante cuatro años en el gobierno anterior, presentó este lunes su renuncia indeclinable ante el Subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla.La decisión de Suárez fue tras el escándalo del buque Tai An, por el que recibió amenazas de la Cancillería que impidieron tomar la decisión de hacer volver el barco a puerto. No fue el único hecho que lo empujó a renunciar: le pidieron el viernes pasado que confeccionara una lista con cincuenta nombres para ser despedidos y que preparara una desregulación, eliminando las resoluciones y disposiciones establecidas por la Secretaría de AGyP y la Subsecretaría de Pesca desde 2019 a 2023.Es la segunda vez que el funcionario presenta su renuncia. La primera fue ante el cambio de gobierno, pero desde la administración libertaria le pidieron que se quedara porque no tenían ninguna persona que pudiera hacerse cargo del control y la fiscalización pesquera. Suárez accedió bajo la condición de que pudiera seguir trabajando como lo había hecho hasta ese momento, algo que en los últimos diez días quedó claro que no sucedería.La salida de Yasín fue inesperada. De hecho, el exfuncionario fue anoticiado del hecho por el propio Milei, durante una entrevista en LN+.La salida del exsecretario de Trabajo tuvo lugar a 48 horas de la polémica por los aumentos de sueldos en el Gobierno, a través del Decreto 206/2024 firmado por el propio Presidente para cargos jerárquicos.La primera baja en el Gobierno fue el 16 de diciembre pasado, a tan solo seis días de la asunción de la nueva gestión. Se trató de Eduardo Roust, que si bien no había sido nombrado formalmente en el cargo, ya oficiaba como subsecretario de Comunicación.De acuerdo a la carta que dirigió a periodistas, basó su decisión en “motivos personales” y habló de la exigencia de una “velocidad informativa sin precedentes”.Un día después de la salida de Roust tuvo lugar la baja de quien fue director de Comunicación nacional. Se trata de Juan Caruso, quien renunció y anunció así su paso al costado: "Amigos, colegas, compañeros. Les escribo para avisarles que decidí dar un paso al costado y no seguir en la comunicación del gobierno de Javier Milei", expresó.La tercera salida se registró el 29 de diciembre, 19 días después de asumir la presidencia JMilei. Fue el caso de Belén Stettler, la entonces secretaria de Medios.Stettler dejó su cargo y fue reemplazada por el periodista Eduardo Serenellini. El cambio expuso, a menos de 20 días de asumir, las tensiones y peleas dentro del Gobierno libertario.Tras las primeras tres renuncias, Milei tomó la decisión de echar el pasado 25 de enero a Guillermo Ferraro. El exfuncionario estuvo a cargo del Ministerio de Infraestructura y sobre él recayó la furia del Presidente ante "filtraciones del Gabinete" a los medios.Su salida se anunció de manera informal y se terminó de oficializar 40 días después, el pasado 5 de marzo, a través del Boletín Oficial. Como consecuencia política de la salida de Ferraro, las áreas de Minería y Energía quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía, que maneja Luis Caputo.En la lista de ministros, secretarios y funcionarios que no pertenecen al Gobierno, se sumó la figura de Ricardo Schlieper, quien ocupó el cargo de subsecretario de Deportes.En un operativo de trueque de piezas, días más tarde se comunicó de manera oficial la llegada del exgobernador bonaerense, Daniel Scioli, como secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, quien dejó su cargo diplomático como embajador argentino en Brasil.La caída del proyecto de ley ómnibus provocó un cimbronazo interno y el comienzo de una puja con los gobernadores. El pasado 9 de febrero, Milei mandó a pedir las renuncias de Flavia Royón, quien estaba a cargo de Minería, y de Osvaldo Giordano, titular de ANSES.Se vislumbró allí la bronca del Gobierno con las provincias que no acompañaron con votos en el Congreso el proyecto de "Ley de Bases". Royón quedó marcada por su vínculo con Gustavo Sáenz (gobernador de Salta) y Giordano por su cercanía con Martín Llaryora (Córdoba).La versión oficial de aquel momento fue que ante "la crisis económica heredada y el momento histórico actual", el Gobierno requiere de "funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado". Según reveló Royón, “Caputo me dijo que estaba haciendo un excelente trabajo, pero cuestiones políticas impedían mi continuidad ”.Como parte del mismo enfrentamiento, Sebastián García de Luca, quien fue jefe de campaña de Patricia Bullrich en Buenos Aires, renunció el pasado 27 de febrero a su cargo en el Ministerio de Seguridad de la Nación.De Luca era secretario de Articulación Federal y anunció su renuncia del cargo a través de Twitter, también de forma sorpresiva: “Un placer acompañarte hasta acá Pato Bullrich. Gracias por tu confianza. Sos una gran dirigente y mejor persona. Sigo convencido del cambio que necesita nuestro país, con responsabilidad, respeto y federalismo”, escribió en sus redes sociales.Ese mismo día de la salida de Sebastián de Luca, se oficializó la salida de Ricardo Spartano, quien ocupó el cargo al frente de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa en el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.Duró tan solo nueve días en esa función y fue la segunda baja en la cartera de Pettovello, tras la renuncia del subsecretario de Políticas Sociales de la Secretaría de Niñez y Familia, Pablo Rodrigué, quien estaba a cargo de la distribución de los alimentos para los comedores.