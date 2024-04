Adorni: "La motosierra es eterna, si los argentinos quieren será por ocho años"

En la previa de un nuevo intento del oficialismo de avanzar con la Ley Ómnibus en el Congreso, el vocero presidencial,, sostuvo este jueves que "la motosierra es eterna, no hay fin" por las políticas económicas de Javier Milei y empezó a formalizar la intención del Presidente de ir por la reelección "este período quizás se puede extender a ocho años".porque el camino que estamos transitando recién empieza", afirmó Manuel Adorni en su conferencia de prensa de este jueves y remarcó: "".“Si al Presidente le va bien este período de cuatro años quizás se puede extender a ocho años.. El Gobierno del presidente Milei es uno de los que va a quedar sentado en la historia por sentar las bases del desarrollo”, consideró.Respecto a la situación económica señaló: “se estaría dando en un dígito, la vuelta del crédito hipotecario por parte de algunas entidades, prepagas que bajaron los precios, supermercados congelaron productos por tres meses. Según el FMI Argentina sobrecumplió los objetivos el primer trimestre, son todos datos positivos que nos hacen pensar que una de las peores etapas de la historia de Argentina está llegando a su fin”, dijo Adorni.En ese sentido, señaló: “Lo cierto es que encaminaba la estabilidad,Hoy comienza el debate legislativo de la Ley Bases, hay un montón de artículos que van en ese camino de recuperar la actividad económica o productiva, esperemos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias”.Y destacó: "El Presidente lo ha dicho siempre,se tiene que modificar en términos de libertades en distintos ámbitos, y el presidente siempre lo dijo".Consultado sobre las distintas renuncias que se están dando dentro del gabinete y en especial dentro del Ministerio de Desarrollo Humano, Sandra Petovello, el vocero descartó que haya algún reproche sobre la funcionaria. “. Es más, la ministra Petovello hace un trabajo maravilloso”, aseguró el vocero.Durante la conferencia de prensa, le insistieron a Adorni sobre los perros de Milei. "El otro día contaste públicamente que pudiste conocerlos (a los perros de Milei). No quedó claro si son 4 o 5. Vos decías que no importa el número. La verdad es que el que haya 4 o 5 perros no es un problema del Presidente sino de todos los argentinos, porque si el Presidente tiene 4 y ve 5 estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad", señaló el periodista Jonathan Heguier.", respondió el vocero visiblemente enojado y remarcó: "Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia y tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones, que ya dije el otro día cuando Fabián (Waldman, periodista de FM La Patriada) me preguntó".Y cerró enojado sin contestar cuántos perros son: "Me parece absolutamente desubicado sugerir lo que sugeriste".