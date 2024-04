"Corresponde decir las cosas como son": Victoria Vannucci habló sobre los rumores de un romance con Milei

Tras la ruptura del mandatario con Fátima Florez, comenzaron fuertes rumores de romance del presidenteconla modelo decidió romper el silencio y salió a aclarar las cosas mediante un video que compartió en sus redes sociales. Además, contó que tienen en común."Hay algo que está pasando que es muy fuerte y lo que corresponde es ponerle el pecho y decir las cosas como son, también para que no se siga armando una bola.”, comenzó la modelo, ex de Matías Garfunkel.Y aclaró: "Amo quien soy hoy, no tengo sed de poder, de poder ser primera dama”.Vannucci contó cuál es su vínculo con Milei: ", que de hecho le mando un fuerte abrazo... Tanto me ha dado, tanto me ha enseñado, tanto me continúa dando día a día"."Hay muchas partes de la información que sí son ciertas, estuve invitada a esta famosa cena, a la cual no pude asistir”, dijo la mediática desde Estados Unidos. Además, para que no queden dudas, expuso: “PeroY cerró el video: ". Lo único que deseo es que a mi gente le vaya bien, a mi familia le vaya bien".