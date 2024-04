Duro rechazo en la inauguración de la Feria del Libro a Milei y su participación: "No hay plata, Presidente"

En la inauguración de la Feria del Libro 2024, el presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, apuntó contra el presidente Javier Milei, quien el 12 de mayo presentará su libro en el evento que se hace todos los años en La Rural, ubicada en el barrio porteño de Palermo.dijo Vaccaro en su discurso.Y siguió:El presidente de la Fundación El Libro aseguró que no hay registro de que "el Gobierno haya estado ausente, sin un stand" en la Feria, como sucederá este año.explicó.Además, Vaccaro aseguró que "después de una ardua negociación", el Banco Nación "decidió retirar después de muchos años" su sponsoreo de la Feria,. "Esto no es todo, el Presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de La Rural.Su participación en la Feria, vidriera extraordinaria, implica una serie de erogaciones, también extraordinarias, que la Fundación El Libro no puede afrontar. Señor Presidente, se lo digo con una mano en el corazón: no hay plata", bromeó y agregó: