Cuál es el panorama del Gobierno para aprobar el paquete Milei en Diputados antes del Pacto de Mayo

Este jueves tras dos plenarios de comisión, La Libertad Avanza logró obtener en la Cámara de Diputados un dictamen de mayoría para la Ley Bases, con la incorporación de 16 artículos referidos a una reforma laboral y un dictamen en la misma línea de la reforma fiscal. Qué deberá conseguir el oficialismo para finalmente aprobar las medidas de Javier Milei de cara al Pacto de Mayo.Queda poco para el límite que impuso el propio Presidente cuando consideró que no se podía firmar el pacto con gobernadores sin antes tener aprobado su proyecto fundacional. Sin embargo,Al oficialismo le pisa los talones la fecha porqueEl. Con grandes cambios al proyecto de la ley ómnibus original donde quedaron eliminadas las retenciones a diferentes productos, las facultades delegadas pasaron de 16 a 3 y un fuerte recorte en la cantidad de empresas del Estado que la Casa Rosada busca privatizar -incluso el Banco Nación- ayer el bloque oficialista logró el dictamen con apoyo del PRO, la UCR —pero en disidencia—, y parte de Hacemos Coalición Federal.Con poco tiempo, el presidente de la Cámara Martín Menem ya llamó a una sesión el lunes, las estimaciones de los legisladores son que, aunque el temario solo incluye dos proyectos de leyes -Ómnibus y reforma fiscal-Respecto a los puntos a debatir en lo que se refiere a la Ley Bases, hay acuerdo en lo general por lo que se espera que esa votación —al igual que enero— sea simple. Lo complejo será el momento de ir por los artículos y la falta de confianza que hay con el bloque de LLA y las reacciones del presidente Javier Milei.De aprobar el proyecto en la Cámara baja, la siguiente semana,Pero aún si los tiempos salen como están previstos; si no se cometen errores y si no se ven acorralados por jugadas adversas de último momento de parte de la oposición, sólo tendrán una semana para sumar adhesiones para la gran cita política, que califican como el “punto de partida” de la nueva administración.Si bien fuentes deslizaron a Infobae que es. “No tiene mucho sentido sentarse a discutir un plan de largo plazo si no pudimos consensuar lo más básico que pedimos”, dijo un funcionario en Balcarce que, sin embargo, agregó: “Conociendo a Karina y a Javier, se hace igual, pase lo que pase y estén los que estén”.Algo que verdaderamente preocupa son los s, de acuerdo las reglas de la Cámara alta.En el medio, los senadores tienen una panorama movilizado, la semana que viene el senador radical-que continúa con sus fogonazos al oficialismo-después de la masiva marcha del martes contra el ajuste en el ámbito educativo público.Además, la semana que viene estará atravesada por la manifestación de la CGT y sectores de la izquierda por el Día del Trabajador, y los sindicatos podrían usar la fecha para introducir mayor presión contra la reforma laboral a pesar de la disposición del oficialismo para remover los puntos más polémicos, en especial la eliminación de la cuota sindical.