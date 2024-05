Jorge Macri lanzó el nuevo programa para asistir a personas en situación de calle

Jorge Macri lanzó el nuevo programa para asistir a personas con situación de calle. La Red de Asistencia, que tiene como objetivo que nadie duerma en la calle y que todos tengan una opción, ofreciendo asistencia y traslado a los centros. Además, pidió disculpa por una primera comunicación desafortunada.En conferencia de prensa, Jorge Macri presentó el programa Red de Atención (antes llamado Buenos Aires Presente) que no solo funcionará en invierno, sino los 365 días del año:, expresó Macri, ante esta situación detalló que para el Gobierno porteño existen tres categorías:remarcó el Jefe de Gobierno. También establecieron un protocolo para atender a niños en situación de calle, que después de un gran operativo lograron que el número de chicos que dormían en la calle disminuyera de 40 a 3 aproximadamente.También segmentaron la oferta dentro de los paradores o centros de inclusión social especializados a familias, adultos mayores, mujeres solas, varones mayores y aquellas personas con problemas de salud mental o adicciones."", cerró.Para el gobierno porteño, dentro del universo de gente que vive en la calle se puede distinguir entre tres grandes grupos: emergentes, crónicos y peligrosos. El punto de partida del gobierno porteño es que "la calle no es un lugar para dormir ni para vivir". Por tal motivo, la Red de Atención trabajará durante todo el año para asistir y trasladar a las personas que estén en situación de calle a uno de los Centros de Inclusión Social.indica el comunicado del gobierno porteño.-Hay más de 3.300 plazas disponibles en los 47 CIS de la Ciudad.-El censo realizado en abril de este año, contabilizó 4009 personas en situación de calle, de ese total 2684 alojadas en CIS.-De los relevados, el 63% acude a los CIS.-Seis de cada diez padecen problemas de consumo o trastorno mental severo, lo que desata niveles de violencia.-Más del 50% no es residente de la Ciudad.-Los puntos críticos de personas en situación de calle se identifican en las Comunas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14 y 15.