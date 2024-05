Marra se comió sus ahorros: el legislador contó que bajó de peso por comer las latas de atún que stockeó

Dejamos las latas de atún y el abastecimiento de comida porque entramos en otro proceso de Mercado ¡un proceso de crecimiento! 🇦🇷 pic.twitter.com/1sLH99li04 — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) May 2, 2024

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente del Bloque de La Libertad Avanza, Rodrigo Marra festejó mediante un video en su red social X que "Argentina esté saliendo de un proceso de stockeo para entrar en un proceso de ingresos y crecimiento""He bajado de peso, me he comido todas las latas de atún, me quedan solamente dos. He matado dos pájaros de un tiro: bajar de peso y encontrar un excelente mecanismo de ahorro. Pero eso fue en la Argentina que conocíamos, no en esta nueva Argentina. Ya no es momento de stockearse", indicó.Ahora, -dice el excéntrico libertario-, en esta Argentina "ya no es necesario stockearse, ya no es necesario comprar atún, he ganado un 50% contra la inflación y hoy en el día mundial del atún festejo que la Argentina esté saliendo del proceso de stockeo para entrar a un proceso de ingresos y crecimiento".