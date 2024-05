Un senador libertario cuestionó la figura penal de femicidio: "El 'masculinicidio' no existe"

El senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, criticó la figura penal que agrava delitos en caso de femicidios. Además, expresó optimismo para la aprobación de la ley Bases en la Cámara Alta para este mes.Sus dichos se dieron cuando el legislador intentó explicar una de sus polémicas intervenciones en la Cámara de Senadores, donde comparó a la gestión de Javier Milei con el cuento de La Bella Durmiente, que parecía apología de la violación: "Resulta que"."El príncipe nos hizo el amor. No diferencié género, no personifiqué y hablé de un acto de amor, ¿Cuál es el problema?", intentó aclarar sin éxito en una entrevista en Radio Metro el viernes, y añadió: "Si tenés la cabeza muy rebuscada y".Desde esa perpectiva, apuntó: "Un femicidio es un horror, pero un masculinicidio no existe". "pidió.Y cuestionó: "Son las divisiones que generaron estos 20 años, la gente se pasó debatiendo esto, hablar con la E, estas cosas. ¿Cómo me voy a arrepentir de hablar de un acto de amor?".De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en 2023 se registraron en total 322 femicidios, entre ellos 30 vinculados, en distintos puntos del país., dijeron fuentes propias de la Defensoría.Según los datos del Observatorio de Femicidios de dicho organismo, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año pasado "hubo seis transfemicidios y 28 muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y crimen organizado".Se cometió, ante lo cual "el aumento en las cifras de asesinatos de mujeres por razones de género es alarmante, superando incluso las cifras de 2020, año marcado por la pandemia", en el que se registraron 295 casos.Haciendo la comparación interanual, las cifras del 2023 superaron a las de 2022, cuando hubo un total de 242 femicidios. El rango etario de las víctimas tuvo como franja de mayor incidencia la de 31 a 50 años, con 125 casos.Los datos del organismo público indicaron que; mientras que en un 74% se comprobó la existencia de "una relación preexistente" entre la víctima y el victimario.