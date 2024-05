Milei dijo que aumentó el poder adquisitivo de los jubilados: "¿A dónde está el ajuste?"

Foto: BBC

todo el mundo observa no sólo el tamaño del ajuste que hizo el gobierno libertario sobre el conjunto de los argentinos sino en particular el efecto de la "licuadora" para conseguir el "superávit" a través de achicar el poder de compra de jubilaciones y salarios de trabajadores, el presidente Javier Milei insiste en mentir al respecto y aportar datos falsos

si se descartan los planes sociales y sólo se cuenta el pago de jubilaciones y pensiones, la caída crece al 37,6%

"Bueno, pueden mirarlas en dólares, y de ser de US$80, pasaron a ser de US$200. ¿A dónde está el ajuste, entonces?"

Pese a que, como demuestra la propia mirada de la periodista de laque lo entrevistó,La corresponsal para América Latina de la cadena británica,, entrevistó a Milei en la Casa Rosada y le recordó su promesa de que "el ajuste lo pagaría la ´casta” política`, no el pueblo", pero que al hablar con una jubilada en primera persona la vio "entre lágrimas" decirle que "era mentira" y que "son personas como ella las que pagan con los recortes en las pensiones, en los salarios, en el valor del dinero"., respondió inicialmente Milei, para luego afirmar que al iniciar su gestión "la economía argentina tenía déficits gemelos por 17 puntos del PBI" y que "la inflación venía viajando el 7.500% anual", dato negado por el conjunto de los economistas que no son funcionarios de su gobierno."En el mes de diciembre la inflación mayorista estuvo en el 54%, que anualizado es 17.000%. Y nosotros la inflación mayorista del 54% ya la llevamos al 5%. Además, hemos bajado la inflación al consumidor. Esto es importante, porque el impuesto más regresivo y que pega con mayor fuerza sobre la gente, es el impuesto inflacionario", insistió el mandatario argentino.Sin embargo,, lo cual "representa alrededor del 35% de los recortes que se han introducido".. Según el líder libertario, su gobierno "devolvió a los argentinos 13 puntos del PBI y cuando termine el año le estaríamos devolviendo 15 puntos del PBI".Para explicar su ajuste, Milei dijo haber heredado "en el Tesoro heredamos un déficit de cinco puntos del PBI" y que fueron "al equivalente de un ajuste de siete puntos del PBI"."De ese ajuste hay un punto que lo aporta los mayores impuestos y hay cuatro puntos que tienen que ver con la reducción del gasto público. Solamente impacta en las jubilaciones y pensiones el 0,4% del PBI.".El dato es falso: la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), una organización que Milei solía citar antes de ser presidente, elaboró un informe sobre la ejecución presupuesta a marzo de este año según el cual las “Prestaciones a la Seguridad Social”, que incluyen el pago de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones, significaron el 40,4% del gasto primario total y que en el primer trimestre de 2024 estas erogaciones cayeron un 35,5% en términos reales. Específicamente,En ese marco, la periodista intentó buscar el lado humano de Milei y le repreguntó qué "le diría a esta jubilada y a las personas que están luchando contra los aumentos de precios en este momento" dado que podría no tranquilizarlos "oír hablar de recortes al PIB cuando sus precios aumentan todos los días" y "sus pensiones y salarios no aumentan"., respondió Milei, de manera insólita.Ante un nuevo comentario de la BBC y la consulta sobre si, entonces, le "daría las gracias a las personas que están teniendo que pagar mucho más que antes como resultado del ajuste que se está produciendo", Milei siguió intransigente."Lo que pasa es que, en el escenario alternativo, estarían ganando US$10 y hoy ganan US$200. Que es más que el doble de lo que ganaban en el gobierno anterior con US$80", respondió el mandatario, que luego culpó a la prensa: "A veces, desde los medios de comunicación se miente intencionadamente y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios"."Probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo es en Argentina, donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales. Entonces yo le estoy explicando la lógica del ajuste. Usted siempre puede encontrar un caso donde se va a quejar", cerró."Entonces, ¿cuál es el mensaje para la gente? ¿Es que aguanten un poco más? ¿Podría darme un plazo de cuánto tiempo tienen que esperar las personas que están pasándola mal en este momento?", le preguntó la periodista.Y Milei respondió: "A ver, lo primero que hay que entender es que usted en economía no tiene milagros".