Senado: UxP pidió la ampliación de la lista de expositores y se dilata el dictamen

La primera reunión del plenario de comisiones que trata la Ley Bases y el paquete fiscal comenzó esta tarde en el Senado con una agenda semanal cerrada, con la presencia de funcionarios y la intención de dictaminar este jueves, pero los planes del oficialismo se ven opacados ante la propuesta de Unión por la Patria - apoyada por un aliado del oficialismo el senador Juan Carlos Romero - de convocar a más expositores para la próxima semana.La jornada comenzó con sus tensiones a raíz de los errores en la redacción del texto girado por Diputados, denunciado por el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, y que recogieron para discutir la legitimidad de la reunión. Por un largo rato se discutió si correspondía o no realizar el tratamiento sobre un texto que fue votado de una manera y modificado después.Mientras se daba este debate en el Salón Azul, desde la presidencia de la Cámara baja hicieron llegar a los senadores un documento titulado “Fe de erratas” en el que se subsanaban algunos de los errores cometidos en la redacción del texto enviado. Este envío sorprendió a los legisladores opositores, quienes fueron presionados por el senador radical Maximiliano Abad.Tras las intervenciones de “denuncia” por parte de los senadores comandados por Juliana Di Tullio y José Mayans, el presidente de la UCR bonaerense les propuso a los peronistas que mocionen un cuarto intermedio para poner sobre la mesa alguna solución al inconveniente mencionado.De haber sido sometida a votación y aceptada por la mayoría de los integrantes, se hubiera suspendido el plenario que ya contaba con la presencia del ministro de Interior Guillermo Francos; el secretario de Gobierno, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. No obstante, el interbloque de los 33 no hizo ningún pedido. Uno de los integrantes de Unión por la Patria explicó al canal C5N: “NEl pedido de la principal bancada opositora de ampliar el listado de expositores en el plenario incluyendo a dirigentes gremiales de la CGT y las dos CTA es el principal motivo de la posibilidad que subyace en el principio del debate de las dos leyes fundamentales para el Gobierno: que su tratamiento se posponga para la semana del 20 de mayo.Al comienzo de la reunión, el titular del bloque de UxP, José Mayans, realizó el pedido para ampliar la lista de expositores para debatir en comisión la ley ómnibus y tras su intervención, el senador Juan Carlos Romero, accedió a extender la discusión, aunque eso signifique la postergación de las leyes.Luego de una reunión que el bloque de Unión por la Patria mantuvo con las centrales gremiales de la que participaron Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Cristian Jerónimo y Jorge Sola de la CGT; junto con Hugo Yasky, Rodrigo Borras, Edgardo Llano de la CTA de los Trabajadores; y Hugo Godoy de la CTA-Autónoma; Juliana Di Tullio realizó el pedido formal para realizar las invitaciones a los dirigentes sindicales.Desde el oficialismo advirtieron que "el PJ está haciendo todo para estirar los tiempos" pero ratificaron que el objetivo sigue siendo “sacar la ley lo antes posible”. Un senador libertario con un importante rol dentro del plenario de comisiones, ante la pregunta de este medio sobre qué podía pasar con el pedido de UxP, explicó:Por el momento no se conoce la respuesta formal de los presidentes de las comisiones que están tratando la Ley Bases y el Paquete Fiscal, aunque sí está pactada la agenda para el resto de la semana. Mañana continúa el tratamiento de los proyectos con la presencia de Eduardo Rodríguez Chirillo (secretario de Energía del Ministerio de Economía), Julio Cordero (secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano) y Carlos Guberman, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía.El jueves se espera que del plenario participen los senadores y el objetivo de La Libertad Avanza es el de dictaminar ese día, sin embargo, habrá que ver cómo se ordenan tras el pedido de UP. Lo que es importante recordar es que a partir de que se logre la firma del dictamen tiene que pasar una semana para llevarlo al recinto.