Para Tomada, "el paro es el segundo acto más importante de la democracia"

El ex ministro de Trabajo durante el kirchnerismo, Carlos Tomada, ha expresado su opinión respecto al reciente paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). En un mensaje compartido a través de sus redes sociales, Tomada hizo referencia a las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei como motivo justificante de esta medida de fuerza.

En un video de una entrevista transmitida por el canal C5N, Tomada afirmó que "un paro general es, en democracia, después del momento del voto en el que todos valemos uno, el acto más importante para demostrar el rechazo de la ciudadanía a las políticas públicas de un gobierno". En este sentido, señaló que el paro encuentra su justificación en la limitación de los salarios, los despidos masivos en el sector público y el creciente fenómeno de despidos en el sector privado.El ex ministro destacó la gravedad de la situación laboral en el país, haciendo hincapié en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores debido a la política de topes salariales, así como en la brutalidad de los despidos registrados tanto en el ámbito público como en el privado. Estos factores, según Tomada, han generado un clima de descontento y preocupación entre la población trabajadora, lo que ha llevado a la convocatoria de esta medida de protesta.La postura del ex funcionario kirchnerista no deja de estar repleta dee la visión crítica de amplios sectores de la sociedad argentina comparten respecto a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Milei.