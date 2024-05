Tras expresar su apoyo a Milei, Santiago Maratea hizo competir a libertarios y kirchnerista en una colecta

El influencer, quien contó que banca "al pelu", realizó una colecta a través de sus redes sociales y aprovechó para enfrentar a kirchneristas y libertarios.“Sé que hay mucha gente muy ansiosa diciéndome ‘Santiago, compartí los resultados ¿Cómo terminó al final la competencia? ¿Cuánto vamos? ¿cuánto falta para que Pablo pueda juntar la plata para recibir la operación para volver a caminar?’. Bueno, chicos, primero, se calman, segundo, he aquí los resultados”, intentó darle suspenso el influencer a través de sus redes sociales.Y mostró cómo quedó la tabla:Claro está que tras su apoyo público a Milei entre sus seguidores hay más usuarios afines al Gobiero de turno., podríamos hacer una revancha más corta, porque aparte todavía faltan juntar 29 millones”, cerró Maratea.Santiago Maratea se había expresado a favor de las medidas de Javier Milei durante una entrevista en LN+ había asegurado bancar "al pelu". “Primero,Todos somos vulnerables ante un elogio, un apoyo, un mimo”, explicó Maratea en diálogo con Luis Novaresio.Entonces recordó cuando en febrero del 2022 hizo una colecta para comprar autobombas en medio de los incendios de Corrientes y el ahora primer mandatario salió a bancarlo. “Cuando yo hice la colecta para Corrientes, que me salieron a matar, Milei me salió a bancar. Dijo, gritando, ‘deberían darle el premio Adam Smith de oro’. (...)’”, opinó.Para poner en contexto, el influencer recordó que en ese momento muchos lo criticaron duramente: “Yo me preguntaba ‘¿hice algo malo?’. O sea, entre mi equipo de laburo y la gente que aportó desde sus casas, equipamos 30 cuarteles de bomberos en la mitad de un incendio, y parece que estoy destruyendo el país. Todos insultaban, nadie movía nada, pero el que hacía antipolítica era yo. Yo era una amenaza para la democracia. Así me vendían”. “”, afirmó.