En los primeros cuatro meses del año, las transferencias del Tesoro a empresas ferroviarias fueron recortadas en un 60%

El choque de una formación con pasajeros y una locomotora en la línea San Martín expuso la falta de inversión en el sistema ferroviario por parte de Trenes Argentinos, empresa que hoy funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. El ajuste impuesto por la administración libertaria incluyó -hasta el momento- el despido de alrededor del 20% de su personal y la apertura de retiros voluntarios en la empresa.Dirigida por Luis Adrián Luque, un ex concejal de San Miguel, la empresa que opera los trenes de pasajeros en el país estuvo dos meses sin autoridades por la demora de Javier Milei en designar al reemplazante de Martín Marinucci. Luque se desempeñaba, desde enero de 2002, como gerente de Asuntos Jurídicos de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), que controla Trenes Argentinos.El principal programa de aportes del Tesoro para el funcionamiento de los trenes es el de Asistencia Financiera a Empresas del Sector Ferroviario, que tuvo un recorte del 60% en el primer cuatrimestre de este año respecto del 2023, según el análisis presupuestario realizado por el área de Justicia Fiscal de la organización no gubernamental Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).Del análisis de los números, surge que -en los primeros cuatro meses de 2024- hubo giros a las cinco empresas estatales ferroviarias por $181.720 millones a valores de mayo (considerando la inflación de enero a abril). El monto es un 59% menos que en el mismo período de 2023, cuando se transfirieron $444.336 millones, de acuerdo al análisis de ACIJ. Este número surge al considerar la inflación de los cuatro meses de 2024, con un valor REM del 9% para abril, y el índice mensual de precios al consumidor (IPC), actualizado mes a mes de 2023.La empresa que tuvo el mayor recorte en el primer cuatrimestre de 2024 fue la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSE) con el 92%. Mientras que en el primer cuatrimestre de 2024 recibió $2.982 millones, un año antes había recibido $39.162 millones en el mismo lapso, a valores ajustados por inflación. Se trata de la compañía que se ocupa del mantenimiento, renovación, infraestructura y gestión de los sistemas de control de circulación de trenes.Con 658 empleados, en 2023, ADIFSE tuvo ingresos por su operación por $1.769 millones y gastos por $8.098 millones, por lo que tuvo un resultado financiero negativo de $12.674 millones. Para enfrentarlo, necesitó de subsidios estatales destinados también a atender sus requerimientos de inversión para la electrificación de las líneas ferroviarias, obras civiles, señalamiento y renovación de vías. En 2023 recibió transferencias del Tesoro -corrientes y de capital- por $116.384 millones. Hoy la preside Marcelo Krajzelman, un abogado cercano a Florencio Randazzo, ex ministro del Interior de Cristina Kirchner, quien se hizo cargo de la reestización de los trenes tras la tragedia de Once.En segundo lugar, en cuanto al volumen de recorte, se ubica la empresa Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SA, dedicada al manejo de los recursos humanos de Trenes Argentinos, con un 67% menos de transferencias del Tesoro en los primeros meses de 2024 respecto del mismo período en 2023.Le sigue en tamaño del ajuste en la administración libertaria SOFSE, con un recorte del 56%. Se trata de la empresa que tiene la mayor cantidad de empleados, 23.743, y la que debe garantizar el funcionamiento de las líneas de pasajeros. En 2023 tuvo un resultado negativo de $47.310 millones. Para este año, tiene previstas transferencias del Tesoro previstas por $336.000 millones, pero solo se ejecutó el 40% de este monto.Luego aparece Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado con un 53% de ajuste en los primeros cuatro meses del año respecto del 2023.Por último, Belgrano Cargas y Logística registró un 52% de recorte en el primer cuatrimestre. Esta última empresa, cuyo nombre comercial es Trenes Argentinos Cargas, fue creada en 2013 con el objeto de prestar el servicio, la operación y logística de trenes de carga. Con 4.642 empleados, tuvo un resultado financiero negativo de $29.493 millones, y tenía previstas transferencias del Tesoro este año por $34.200 millones.Tanto SOFSE como Belgrano Cargas fueron incluidas entre las empresas del Anexo I de la Ley Bases como sujetas a privatización, con la opción de ser concesionadas.El gerente del San Martín es hoy Hernán Alberto Tuppo y el control del funcionamiento de la línea está a cargo de la Comisión Nacional de Transporte (CNRT), en la que Milei nombró a Edgar Pérez, ex secretario de Transporte en Córdoba. El control ferroviario por parte de la CNRT tenía previsto un presupuesto para 2024 de $2.173 millones, el mismo que en 2023 ya que se prorrogó el del año pasado. Fue ampliado a $3.092 millones, un 139%, muy por debajo de la inflación anual.En agosto de 2017, se anunció que el BID iba a financiar una obra por USD 400 millones para la “puesta en valor” del ferrocarril San Martín, la línea donde tuvo lugar ayer el choque, con obras de readecuación, señalización y electrificación de la línea entre Retiro y Pilar. El crédito había sido gestionado por Randazzo en 2014, según recordaron en el entorno del ex ministro del Interior, quien tenía a cargo el área de Transporte en ese momento.El monto total de este proyecto en su origen era de USD 522 millones y tenía previsto un aporte local de USD 122 millones. Sin embargo, la licitación se fue retrasando sin concretarse. En el gobierno de Alberto Fernández se hizo una enmienda y se postergó la presentación de ofertas prevista en diciembre de 2022 para el 15 de enero de 2023. El proceso se demoró y, cuatro meses después, se había presentado un único consorcio conformado por Panedile Argentina, Siemens Mobility, Herso, Luis Carlos Zonis y Concret Nor, con una oferta muy por encima del presupuesto estimado de $52.000 millones en julio de 2022 . Un año y cuatro meses, la adjudicación aún no se concretó. Pese a tener financiamiento internacional, quedó en stand by con el freno a la obra púbica y la gestión de Milei prorrogó su adjudicación por otros 90 días